https://ria.ru/20210428/rudenya-1730355825.html

Руденя: в Верхневолжье модернизируют систему скорой помощи

Руденя: в Верхневолжье модернизируют систему скорой помощи

Власти Тверской области объединят региональные отделения скорой помощи в единую систему, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:13

2021-04-28T17:13

2021-04-28T17:13

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти Тверской области объединят региональные отделения скорой помощи в единую систему, сообщает пресс-служба областного правительства."Благодаря модернизации системы жители Верхневолжья смогут получать более качественную и быструю помощь, а также профессиональную консультацию врача Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) в Твери", - привели в пресс-службе слова губернатора области Игоря Рудени во время встречи с работниками скорой помощи.В России 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи.Как отметили в пресс-службе, сегодня ЕДЦ в Твери принимает вызовы с территории области, где проживает примерно 1 миллиона человек. Ежедневно специалисты ЕДЦ принимают около 800 сигналов о помощи. С декабря 2020 года, когда центр начал работать, получено более 60 тысяч вызовов. В этом году к нему присоединят остальные региональные станции скорой помощи, и единый диспетчерский центр будет охватывать всю Тверскую область.При создании единой системы скорой помощи планируется полностью обновить здания региональных станций, оформив их в едином стиле. В регионе будет продолжено обновление парка автомобилей скорой помощи - с 2016 года было закуплено более 160 машин.Руденя также вручил медикам государственные и региональные награды.

https://ria.ru/20210427/kompleks-1730153640.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя