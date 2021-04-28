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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210428/rudenya-1730355825.html
Руденя: в Верхневолжье модернизируют систему скорой помощи
Руденя: в Верхневолжье модернизируют систему скорой помощи
Власти Тверской области объединят региональные отделения скорой помощи в единую систему, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:13
2021-04-28T17:13
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти Тверской области объединят региональные отделения скорой помощи в единую систему, сообщает пресс-служба областного правительства."Благодаря модернизации системы жители Верхневолжья смогут получать более качественную и быструю помощь, а также профессиональную консультацию врача Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) в Твери", - привели в пресс-службе слова губернатора области Игоря Рудени во время встречи с работниками скорой помощи.В России 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи.Как отметили в пресс-службе, сегодня ЕДЦ в Твери принимает вызовы с территории области, где проживает примерно 1 миллиона человек. Ежедневно специалисты ЕДЦ принимают около 800 сигналов о помощи. С декабря 2020 года, когда центр начал работать, получено более 60 тысяч вызовов. В этом году к нему присоединят остальные региональные станции скорой помощи, и единый диспетчерский центр будет охватывать всю Тверскую область.При создании единой системы скорой помощи планируется полностью обновить здания региональных станций, оформив их в едином стиле. В регионе будет продолжено обновление парка автомобилей скорой помощи - с 2016 года было закуплено более 160 машин.Руденя также вручил медикам государственные и региональные награды.
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игорь руденя

Руденя: в Верхневолжье модернизируют систему скорой помощи

17:13 28.04.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области
Губернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти Тверской области объединят региональные отделения скорой помощи в единую систему, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Благодаря модернизации системы жители Верхневолжья смогут получать более качественную и быструю помощь, а также профессиональную консультацию врача Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) в Твери", - привели в пресс-службе слова губернатора области Игоря Рудени во время встречи с работниками скорой помощи.
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В России 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи.
Как отметили в пресс-службе, сегодня ЕДЦ в Твери принимает вызовы с территории области, где проживает примерно 1 миллиона человек. Ежедневно специалисты ЕДЦ принимают около 800 сигналов о помощи. С декабря 2020 года, когда центр начал работать, получено более 60 тысяч вызовов. В этом году к нему присоединят остальные региональные станции скорой помощи, и единый диспетчерский центр будет охватывать всю Тверскую область.
При создании единой системы скорой помощи планируется полностью обновить здания региональных станций, оформив их в едином стиле. В регионе будет продолжено обновление парка автомобилей скорой помощи - с 2016 года было закуплено более 160 машин.
Руденя также вручил медикам государственные и региональные награды.
"В период борьбы с пандемией коронавируса бригады скорой медицинской помощи совершили около 400 тысяч выездов к пациентам, сотрудники диспетчерских центров принимали более тысячи вызовов в сутки. Вы в числе первых столкнулись с новой опасной инфекцией, рискуя собой, трудились и трудитесь в круглосуточном режиме, чтобы спасти жизнь и здоровье жителей Тверской области", – сказал глава региона.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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