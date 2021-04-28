https://ria.ru/20210428/roskosmos-1730245574.html

"Роскосмос" поможет онкологическим больным

"Роскосмос" поможет онкологическим больным

Госкорпорация "Роскосмос" намерена участвовать в благотворительных мероприятиях для помощи больным онкологией детям и взрослым, рассказал РИА Новости первый... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:38

2021-04-28T08:38

2021-04-28T15:04

благотворительность

максим овчинников

роскосмос

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730324644_0:143:2746:1688_1920x0_80_0_0_900dc875f103b59853708452668dd7fe.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" намерена участвовать в благотворительных мероприятиях для помощи больным онкологией детям и взрослым, рассказал РИА Новости первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников."Я рассчитываю, что "Роскосмос" будет принимать участие в благотворительных мероприятиях: проводить выставки-аукционы картин, космической тематики. В этом направлении мы будем действовать вместе с фондом Unity, чтобы привлекать внимание к проблеме больных онкологией, сформировать фонд их материальной поддержки", - сказал Овчинников.Ранее "Роскосмос" помог фонду Unity отправить на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный 200 рисунками больных онкологией детей из 20 городов России, Швейцарии, Сербии, Замбии, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Армении и США. Скафандр девятого апреля привез на орбиту российский космический корабль "Союз МС-18". Это четвертый арт-скафандр, отправившийся на станцию. До этого на МКС "слетали" скафандры "Мужество", "Единство" и "Победа"."Организаторы этого мероприятия большие молодцы. Мы работаем с фондом Unity достаточно давно, пытаемся помогать, чем можем. Сейчас скафандр "Мечтатель" полетел на МКС, это очень хороший и добрый проект, который, я надеюсь, выступит катализатором работы в поддержку детей и взрослых больных раком. Мы будем делать с нашей стороны все возможное, чтобы этот проект развивать, каким-то образом помогать детям и взрослым. Впредь будем продолжать сотрудничество", - сказал Овчинников."Некоторые наши сотрудники участвуют в помощи фонду материально, и, надеюсь, число таких коллег будет расти", - добавил он.Овчинников непосредственно принял участие в такой помощи, купив на прошедшей в московском Музее космонавтики выставке-аукционе, продажи с которой пойдут в фонд поддержки онкологических пациентов Unity, картину "Старт Буранов" художницы Анастасии Просочкиной. Каталожная стоимость картины составила две тысячи долларов.Фонд Unity был создан в 2016 году как российский партнер американского фонда Space for Art Foundation. Изначально идея создать скафандр из рисунков онкологических пациентов родилась в 2015 году у американского арт-терапевта Йена Сайена, основателя программы "Искусство в медицине" в госпитале MD Anderson и астронавта НАСА Николь Стотт. Первый такой арт-скафандр под названием "Мужество" разрисовали только пациенты MD Anderson. Арт-проект "Скафандр" был создан для привлечения внимания международной общественности к проблеме онкологических заболеваний. В 2016 году к проекту присоединились дети из России, которые вместе с пациентами из Германии, Японии, США и Канады создали скафандр Unity (Единство), а координатором работ стало общественное движение, а теперь благотворительный фонд Unity."Этот проект развивает правильные связи между странами", - охарактеризовала его президент благотворительного фонда Алёна Кузьменко.Помимо Арт-проекта "Скафандр", ориентированного в большей части на психологическую поддержку детей и их семей, благотворительный фонд Unity развивает системные программы психоэмоциональной поддержки для взрослых онкологических пациентов, что по мнению врачей также важно, как и медицинское лечение."Сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос" в рамках проектов помощи онкологическим пациентам Unity является уникальным кейсом многолетнего партнёрства НКО и госкорпорации и мы верим, что обоюдное желание углубить и систематизировать наше партнёрство поможет нам помочь большему количеству людей", - подчеркнула Кузьменко.

https://ria.ru/20210428/luna-1730236091.html

https://sn.ria.ru/20210421/beg-1729255934.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, максим овчинников, роскосмос, общество