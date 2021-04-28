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Россия и Германия могут совместно расследовать преступления нацистов
Россия и Германия могут совместно расследовать преступления нацистов
Следственный комитет России может инициировать создание совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов, сообщил в среду... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:22
2021-04-28T11:29
россия
без срока давности
следственный комитет россии (ск рф)
германия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России может инициировать создание совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов, сообщил в среду руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров."На основании Положения 2 дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов ФРГ", - сказал он в Общественной палате в ходе круглого стола по теме всероссийского проекта "Без срока давности".По его словам, СК РФ в 2019-2020 года направил за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. На сколько запросов были получены ответы, не уточняется.Параллельно СК РФ продолжает сотрудничать по этой теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии.
https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html
россия
германия
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россия, без срока давности, следственный комитет россии (ск рф), германия

Россия и Германия могут совместно расследовать преступления нацистов

11:22 28.04.2021 (обновлено: 11:29 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России может инициировать создание совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов, сообщил в среду руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.
"На основании Положения 2 дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов ФРГ", - сказал он в Общественной палате в ходе круглого стола по теме всероссийского проекта "Без срока давности".
По его словам, СК РФ в 2019-2020 года направил за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. На сколько запросов были получены ответы, не уточняется.
Параллельно СК РФ продолжает сотрудничать по этой теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии.
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