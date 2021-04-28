https://ria.ru/20210428/rassledovanie-1730275542.html

Россия и Германия могут совместно расследовать преступления нацистов

Россия и Германия могут совместно расследовать преступления нацистов

Следственный комитет России может инициировать создание совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов, сообщил в среду... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:22

2021-04-28T11:22

2021-04-28T11:29

россия

без срока давности

следственный комитет россии (ск рф)

германия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России может инициировать создание совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов, сообщил в среду руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров."На основании Положения 2 дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов ФРГ", - сказал он в Общественной палате в ходе круглого стола по теме всероссийского проекта "Без срока давности".По его словам, СК РФ в 2019-2020 года направил за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. На сколько запросов были получены ответы, не уточняется.Параллельно СК РФ продолжает сотрудничать по этой теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии.

https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html

россия

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, без срока давности, следственный комитет россии (ск рф), германия