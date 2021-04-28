В Оренбуржье выделят 28 млн рублей для расселения аварийных домов Орска
ОРЕНБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Более 28 миллионов рублей из регионального бюджета Оренбургской области поступит в Орск для обеспечения новым жильем семей, дома которых не вошли в программу переселения из аварийного и ветхого жилфонда, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Люди столкнулись с реальной проблемой. Оставлять эту ситуацию без внимания нельзя. Мы выделим муниципалитету больше 28 миллионов рублей из регионального бюджета, чтобы уже в этом году орчане смогли получить новое, безопасное жильë", - цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, который встретился с жителями двух аварийных домов в Орске.
По информации пресс-службы, общий объем аварийного жилья в Орске — 114 домов. Из них 101 дом включен в программу переселения граждан, финансируемую с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Как отметили в пресс-службе, вопрос переселения из аварийного и ветхого жилья также обсуждался накануне губернатором по видеосвязи. Он провел онлайн-прием граждан еще трех территорий региона, где есть подобные проблемы.
"В Абдулино новое жилье, после обращения к главе региона, получат жильцы трех домов. По распоряжению губернатора городскому округу на расселение в текущем году выделят дополнительно более 14 миллионов рублей. Такую же сумму направят Переволоцкому району на расселение аварийного дома в селе Родничный Дол, где живут 32 человека. Новое жилье получат жильцы аварийных домов Октябрьского района и поселка Салмыш. По поручению губернатора средства выделят уже в текущем году", - пояснили в пресс-службе.
Как подчеркнул Паслер во время общения с жителями, "власти постараются в ускоренном режиме, за два-три месяца выделить нужные ресурсы и помочь людям".
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