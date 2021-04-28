https://ria.ru/20210428/rada-1730295340.html

В Киеве "заминировали" здание Верховной рады

В Киеве "заминировали" здание Верховной рады

Украинские правоохранители проверяют информацию о "минировании" здания Верховной рады в Киеве, сообщила в среду пресс-секретарь Печерского управления полиции... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:50

2021-04-28T12:50

2021-04-28T12:50

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киев

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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют информацию о "минировании" здания Верховной рады в Киеве, сообщила в среду пресс-секретарь Печерского управления полиции города Оксана Тищенко."Проверка продолжается. Правоохранители еще там работают", - цитирует Тищенко агентство УНИАН.Она добавила, что сообщение о "минировании" поступило около 10.40 (совпадает с мск).В Раде сейчас продолжаются брифинги депутатов.По данным агентства УНИАН, у некоторых депутатов и журналистов были проблемы с допуском в здание Рады.Верховная рада Украины в 2012 году ужесточила ответственность за лжеминирование. Статья 259 Уголовного кодекса Украины "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности" предполагает лишение свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение этого правонарушения, либо же сообщение, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта подписал закон об ужесточении наказания за ложное минирование.Депутаты в новом законе установили дополнительное наказание за лжеминирование в виде конфискации имущества. Кроме того, Рада изложила в новой редакции часть вторую статьи 259 УК Украины, которой устанавливается усиленная уголовная ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры.

https://ria.ru/20210426/oligarkhi-1730067060.html

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верховная рада украины, киев, украина, в мире