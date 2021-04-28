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Туризм
https://ria.ru/20210428/puteshestviya-1730268848.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в середине мая
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в середине мая
Туроператоры определили маршруты для самого бюджетного отдыха на море в середине мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:54
2021-04-28T11:58
туризм
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
кипр
куба
сочи
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Туроператоры определили маршруты для самого бюджетного отдыха на море в середине мая, сообщает АТОР.Туры с заездами в период с 11 по 16 мая по большинству направлений стоят дороже, чем путевки на майские каникулы, купленные за две недели до заезда. Цены на рынке выросли ближе к началу пляжного сезона, говорят эксперты.Аналитическая служба АТОР мониторит стоимость отдыха на российских и зарубежных курортах. Из-за приостановки авиасообщения Турция и Танзания из рейтинга выбыли. Зато в списке есть Абхазия, где на майские уже тепло, и Кипр, куда начали летать туристы.Эксперты проанализировали минимальную стоимость путевок на десять ночей на двоих с перелетом из Москвы, проживанием и питанием.Дешевле всего в середине последнего весеннего месяца отдохнуть в Абхазии — тур можно приобрести за 24 тысячи рублей. За поездку в Анапу, Сочи и Крым придется заплатить от 32 до 69 тысяч рублей. Причем минимальная стоимость каникул в Олимпийской столице по сравнению с майскими праздниками выросла сразу на 120 процентов, в Крыму — на 50 процентов. В Анапе же еще остаются свободные места в недорогих "трешках" и пансионатах, отмечают аналитики.Поездка на Кипр будет стоить как минимум 106 тысяч рублей, что на двадцать процентов больше, чем в майские праздники. Цены на отпуск в ОАЭ начинаются от 120 тысяч рублей, что на 55 процентов дороже, чем вначале мая. Туры на Кубу на майские каникулы стоили как минимум 157 тысяч рублей, а в середине месяца — уже 179 тысяч рублей.Мальдивы тоже подорожали. Туров дешевле 190 тысяч рублей туда нет, хотя в начале последнего весеннего месяца отдых обходился на 30 тысяч рублей дешевле.
https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html
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россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, куба, сочи, турция, республика крым, анапа, мальдивы

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в середине мая

11:54 28.04.2021 (обновлено: 11:58 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Туроператоры определили маршруты для самого бюджетного отдыха на море в середине мая, сообщает АТОР.
Туры с заездами в период с 11 по 16 мая по большинству направлений стоят дороже, чем путевки на майские каникулы, купленные за две недели до заезда. Цены на рынке выросли ближе к началу пляжного сезона, говорят эксперты.
Аналитическая служба АТОР мониторит стоимость отдыха на российских и зарубежных курортах. Из-за приостановки авиасообщения Турция и Танзания из рейтинга выбыли. Зато в списке есть Абхазия, где на майские уже тепло, и Кипр, куда начали летать туристы.
Эксперты проанализировали минимальную стоимость путевок на десять ночей на двоих с перелетом из Москвы, проживанием и питанием.
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Мальдивы тоже подорожали. Туров дешевле 190 тысяч рублей туда нет, хотя в начале последнего весеннего месяца отдых обходился на 30 тысяч рублей дешевле.
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