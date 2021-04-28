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Туризм
https://ria.ru/20210428/puteshestviya-1730204780.html
Российские туристы рассказали о своих самых длинных путешествиях
Российские туристы рассказали о своих самых длинных путешествиях
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать: часто, но понемногу, или один раз, но подольше. В исследовании... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:43
2021-04-28T10:47
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать: часто, но понемногу, или один раз, но подольше. В исследовании приняли участие 2570 человек, сообщает OneTwoTrip.Большинство (66,5 процента) любит регулярно отправляться в короткие поездки, но 78 респондентов признались, что для полноценного отдыха и полной перезагрузки им нужно больше недели.Самое длинное путешествие для большинства опрошенных россиян длилось от трех недель до месяца — такой вариант выбрали 24,5 процента. 22,5 процента респондентов хоть раз отдыхали две-три недели, а 21,3 процента туристов удалось отправиться в отпуск на один-два месяца. От недели до двух длилась поездка у 9,5 процента россиян, от трех месяцев до полугода — у восьми процентов, а от двух до трех месяцев — у 6,6. Кроме того, 4,5 процента опрошенных уезжали на полгода-год, а 1,8 процента — на срок от одного до трех лет. Каждый сотый смог организовать путешествие длиною более чем три года, а вот 0,3 процента признались, что никогда не отдыхали больше недели.Большинство, или 74 процента опрошенных, отправляясь в длительную поездку отдавали предпочтение загранице, остальные — открывали для себя родную страну. Некоторые путешественники отметили, что после долгого отсутствия им очень хотелось вернуться домой.Если уехать удается надолго, то 76,5 процента выбирают активный отдых, а вот короткое путешествие так проводит немного меньше людей — 69 процентов. Остальные больше любят спокойный и размеренный туризм.
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отдых, туризм, туристы, новости - туризм

Российские туристы рассказали о своих самых длинных путешествиях

10:43 28.04.2021 (обновлено: 10:47 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАэропорт Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Аэропорт Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать: часто, но понемногу, или один раз, но подольше. В исследовании приняли участие 2570 человек, сообщает OneTwoTrip.
Большинство (66,5 процента) любит регулярно отправляться в короткие поездки, но 78 респондентов признались, что для полноценного отдыха и полной перезагрузки им нужно больше недели.
Самое длинное путешествие для большинства опрошенных россиян длилось от трех недель до месяца — такой вариант выбрали 24,5 процента. 22,5 процента респондентов хоть раз отдыхали две-три недели, а 21,3 процента туристов удалось отправиться в отпуск на один-два месяца.
От недели до двух длилась поездка у 9,5 процента россиян, от трех месяцев до полугода — у восьми процентов, а от двух до трех месяцев — у 6,6. Кроме того, 4,5 процента опрошенных уезжали на полгода-год, а 1,8 процента — на срок от одного до трех лет. Каждый сотый смог организовать путешествие длиною более чем три года, а вот 0,3 процента признались, что никогда не отдыхали больше недели.
Большинство, или 74 процента опрошенных, отправляясь в длительную поездку отдавали предпочтение загранице, остальные — открывали для себя родную страну. Некоторые путешественники отметили, что после долгого отсутствия им очень хотелось вернуться домой.
Если уехать удается надолго, то 76,5 процента выбирают активный отдых, а вот короткое путешествие так проводит немного меньше людей — 69 процентов. Остальные больше любят спокойный и размеренный туризм.
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