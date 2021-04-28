https://ria.ru/20210428/puteshestviya-1730204780.html

Российские туристы рассказали о своих самых длинных путешествиях

Российские туристы рассказали о своих самых длинных путешествиях

Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать: часто, но понемногу, или один раз, но подольше. В исследовании... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:43

2021-04-28T10:43

2021-04-28T10:47

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать: часто, но понемногу, или один раз, но подольше. В исследовании приняли участие 2570 человек, сообщает OneTwoTrip.Большинство (66,5 процента) любит регулярно отправляться в короткие поездки, но 78 респондентов признались, что для полноценного отдыха и полной перезагрузки им нужно больше недели.Самое длинное путешествие для большинства опрошенных россиян длилось от трех недель до месяца — такой вариант выбрали 24,5 процента. 22,5 процента респондентов хоть раз отдыхали две-три недели, а 21,3 процента туристов удалось отправиться в отпуск на один-два месяца. От недели до двух длилась поездка у 9,5 процента россиян, от трех месяцев до полугода — у восьми процентов, а от двух до трех месяцев — у 6,6. Кроме того, 4,5 процента опрошенных уезжали на полгода-год, а 1,8 процента — на срок от одного до трех лет. Каждый сотый смог организовать путешествие длиною более чем три года, а вот 0,3 процента признались, что никогда не отдыхали больше недели.Большинство, или 74 процента опрошенных, отправляясь в длительную поездку отдавали предпочтение загранице, остальные — открывали для себя родную страну. Некоторые путешественники отметили, что после долгого отсутствия им очень хотелось вернуться домой.Если уехать удается надолго, то 76,5 процента выбирают активный отдых, а вот короткое путешествие так проводит немного меньше людей — 69 процентов. Остальные больше любят спокойный и размеренный туризм.

https://ria.ru/20210418/enkin-1728061372.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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