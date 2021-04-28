https://ria.ru/20210428/puteshestviya-1730204780.html
Российские туристы рассказали о своих самых длинных путешествиях
Российские туристы рассказали о своих самых длинных путешествиях
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать: часто, но понемногу, или один раз, но подольше. В исследовании... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:43
2021-04-28T10:43
2021-04-28T10:47
отдых
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149617/37/1496173731_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_4cda598236c361a379ce2c85188f562a.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать: часто, но понемногу, или один раз, но подольше. В исследовании приняли участие 2570 человек, сообщает OneTwoTrip.Большинство (66,5 процента) любит регулярно отправляться в короткие поездки, но 78 респондентов признались, что для полноценного отдыха и полной перезагрузки им нужно больше недели.Самое длинное путешествие для большинства опрошенных россиян длилось от трех недель до месяца — такой вариант выбрали 24,5 процента. 22,5 процента респондентов хоть раз отдыхали две-три недели, а 21,3 процента туристов удалось отправиться в отпуск на один-два месяца. От недели до двух длилась поездка у 9,5 процента россиян, от трех месяцев до полугода — у восьми процентов, а от двух до трех месяцев — у 6,6. Кроме того, 4,5 процента опрошенных уезжали на полгода-год, а 1,8 процента — на срок от одного до трех лет. Каждый сотый смог организовать путешествие длиною более чем три года, а вот 0,3 процента признались, что никогда не отдыхали больше недели.Большинство, или 74 процента опрошенных, отправляясь в длительную поездку отдавали предпочтение загранице, остальные — открывали для себя родную страну. Некоторые путешественники отметили, что после долгого отсутствия им очень хотелось вернуться домой.Если уехать удается надолго, то 76,5 процента выбирают активный отдых, а вот короткое путешествие так проводит немного меньше людей — 69 процентов. Остальные больше любят спокойный и размеренный туризм.
https://ria.ru/20210418/enkin-1728061372.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149617/37/1496173731_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_051db3dc89e12acb979733a939236222.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать: часто, но понемногу, или один раз, но подольше. В исследовании приняли участие 2570 человек, сообщает OneTwoTrip.
Большинство (66,5 процента) любит регулярно отправляться в короткие поездки, но 78 респондентов признались, что для полноценного отдыха и полной перезагрузки им нужно больше недели.
Самое длинное путешествие для большинства опрошенных россиян длилось от трех недель до месяца — такой вариант выбрали 24,5 процента. 22,5 процента респондентов хоть раз отдыхали две-три недели, а 21,3 процента туристов удалось отправиться в отпуск на один-два месяца.
От недели до двух длилась поездка у 9,5 процента россиян, от трех месяцев до полугода — у восьми процентов, а от двух до трех месяцев — у 6,6. Кроме того, 4,5 процента опрошенных уезжали на полгода-год, а 1,8 процента — на срок от одного до трех лет. Каждый сотый смог организовать путешествие длиною более чем три года, а вот 0,3 процента признались, что никогда не отдыхали больше недели.
Большинство, или 74 процента опрошенных, отправляясь в длительную поездку отдавали предпочтение загранице, остальные — открывали для себя родную страну. Некоторые путешественники отметили, что после долгого отсутствия им очень хотелось вернуться домой.
Если уехать удается надолго, то 76,5 процента выбирают активный отдых, а вот короткое путешествие так проводит немного меньше людей — 69 процентов. Остальные больше любят спокойный и размеренный туризм.