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В Красноярске пропал восьмилетний мальчик
В Красноярске пропал восьмилетний мальчик
Полиция и волонтеры со вторника разыскивают восьмилетнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МВД. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T06:01
2021-04-28T06:01
2021-04-28T06:01
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Полиция и волонтеры со вторника разыскивают восьмилетнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МВД.По данным пресс-службы, с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась мать ребенка. С ее слов, он ушел из дома во вторник около 15:00 по местному времени и до настоящего времени не вернулся.Приметы разыскиваемого: рост 132 сантиметра, волосы светлые, глаза карие. Мальчик был одет в темную куртку с крапинками зеленого цвета, черную шапку с серым отворотом, серые спортивные штаны, резиновые сапоги синего цвета. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить по телефону 8 (319) 2621177 или 102.
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красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости.
Полиция и волонтеры со вторника разыскивают восьмилетнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Красноярска
, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
По данным пресс-службы, с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась мать ребенка. С ее слов, он ушел из дома во вторник около 15:00 по местному времени и до настоящего времени не вернулся.
"Личный состав городской полиции поднят по тревоге на поиск пропавшего ребенка. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры. Ориентировка на ребенка разослана всем нарядам полиции. Помощь в поиске оказывают волонтеры. Сотрудники и волонтеры искали всю ночь, поиски продолжаются", - сообщила сотрудница пресс-службы.
Приметы разыскиваемого: рост 132 сантиметра, волосы светлые, глаза карие. Мальчик был одет в темную куртку с крапинками зеленого цвета, черную шапку с серым отворотом, серые спортивные штаны, резиновые сапоги синего цвета. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить по телефону 8 (319) 2621177 или 102.