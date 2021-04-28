https://ria.ru/20210428/propazha-1730238249.html

В Красноярске пропал восьмилетний мальчик

В Красноярске пропал восьмилетний мальчик

Полиция и волонтеры со вторника разыскивают восьмилетнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МВД. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T06:01

2021-04-28T06:01

2021-04-28T06:01

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Полиция и волонтеры со вторника разыскивают восьмилетнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МВД.По данным пресс-службы, с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась мать ребенка. С ее слов, он ушел из дома во вторник около 15:00 по местному времени и до настоящего времени не вернулся.Приметы разыскиваемого: рост 132 сантиметра, волосы светлые, глаза карие. Мальчик был одет в темную куртку с крапинками зеленого цвета, черную шапку с серым отворотом, серые спортивные штаны, резиновые сапоги синего цвета. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить по телефону 8 (319) 2621177 или 102.

https://ria.ru/20210418/novosibirsk-1728787645.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия