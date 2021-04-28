https://ria.ru/20210428/proizvoditelnost-1730333176.html

Липецкая область улучшает показатели производительности труда

Липецкая область улучшает показатели производительности труда

По итогам первого квартала текущего года Липецкая область поднялась на одну позицию и заняла четвертую строчку в рейтинге 69 субъектов РФ, реализующих на своих... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:46

2021-04-28T15:46

2021-04-28T15:46

липецкая область

россия

игорь артамонов

всероссийская академия внешней торговли

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. По итогам первого квартала текущего года Липецкая область поднялась на одну позицию и заняла четвертую строчку в рейтинге 69 субъектов РФ, реализующих на своих площадках нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", сообщил глава региона Игорь Артамонов со ссылкой на рейтинг Федерального центра компетенций в сфере производительности трудаГлава региона напомнил, что область вместе с еще 15 российскими регионами стала пилотным регионом национального проекта в 2018 году. В 2019 году в регионе было всего лишь десять предприятий, которые решились на кардинальные перемены, в результате которых у них должна была повыситься производительность труда, сократиться количество брака, уменьшиться нагрузка на рабочих, вырасти зарплаты.В качестве поддержки эти регионы получили льготные займы на техперевооружение и модернизацию, а также налоговые преференции. Благодаря поддержке экспертов регионального и федерального центров компетенции предприятия внедрили на своих производствах бережливые технологии, направленные на оптимизацию производственных процессов, современные практики и прогрессивные методики, а также переобучили сотрудников, что позволило изменить культуру производства на предприятиях.Только на компенсацию расходов, направленных на повышение квалификации и опережающее обучение сотрудников из областного бюджета за два года были выделены 48 миллионов рублей. Многие из сотрудников прошли обучение по программе “Лидеры производительности” на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, а также стажировки в Германии - стране с одной из самых высоких производительностей труда в мире. В результате за два года количество предприятий, участвующих в нацпроекте, выросло до 56. По данным регионального центра компетенций, в 2020 году среднее значение по выработке на предприятиях Липецкой области, участвующих в нацпроекте, увеличилось на 20 процентов, время протекания процессов снизилось на 56 процентов, а незавершенное производство сократилось на 55 процентов.По словам Артамонова, к 2024 году – году завершению реализации нацпроекта в России - бережливое производство планируется внедрить более, чем на 96 предприятиях региона.

https://ria.ru/20210428/vyplaty-1730282349.html

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липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь артамонов, всероссийская академия внешней торговли, липецкая область