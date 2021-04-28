Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/proisshestviya-1730388054.html
Жителя Башкирии осудили на 17 лет за убийство инвалида-колясочника
Жителя Башкирии осудили на 17 лет за убийство инвалида-колясочника
Суд в Башкирии приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя за убийство инвалида-колясочника и нападение с ножом на знакомого, который после этого... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T20:03
2021-04-28T20:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
благовещенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg
УФА, 28 апр – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя за убийство инвалида-колясочника и нападение с ножом на знакомого, который после этого ослеп на один глаз, сообщает СУСК РФ по региону.На скамье подсудимых по обвинению по статьям УК РФ "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" оказался 36-летний житель башкирского Благовещенска, сообщает ведомство.Следствие установило, что 4 марта 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 57-летним отцом своей сожительницы, который был инвалидом-колясочником, и нанес беспомощному человеку ножевые ранения в шею и голову. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте. Об убийстве правоохранители узнали только спустя 10 дней: им сообщил знакомый семьи, который лично отнес тело в сарай. Следственные органы сообщают, что о насильственной смерти отца знала и дочь, но умолчала. Стали ли очевидцы преступления фигурантами уголовного дела, не сообщается."Кроме того, подсудимый в ноябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым ударил его ножом, попав в область глаза, в результате потерпевший потерял зрение на один глаз", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.Отмечается, что подсудимый признал вину в совершенных преступлениях."Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на два года", - сообщает башкирский СК.
https://ria.ru/20210427/ubiystvo-1730152341.html
https://ria.ru/20210428/ubiystva-1730300415.html
россия
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ccbeadf44bfbd6d2854cc996b84f6a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), благовещенск, происшествия

Жителя Башкирии осудили на 17 лет за убийство инвалида-колясочника

20:03 28.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 28 апр – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя за убийство инвалида-колясочника и нападение с ножом на знакомого, который после этого ослеп на один глаз, сообщает СУСК РФ по региону.
На скамье подсудимых по обвинению по статьям УК РФ "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" оказался 36-летний житель башкирского Благовещенска, сообщает ведомство.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 14:49
Убийца шести пенсионеров в Башкирии получил пожизненный срок
Следствие установило, что 4 марта 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 57-летним отцом своей сожительницы, который был инвалидом-колясочником, и нанес беспомощному человеку ножевые ранения в шею и голову. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте. Об убийстве правоохранители узнали только спустя 10 дней: им сообщил знакомый семьи, который лично отнес тело в сарай. Следственные органы сообщают, что о насильственной смерти отца знала и дочь, но умолчала. Стали ли очевидцы преступления фигурантами уголовного дела, не сообщается.
"Кроме того, подсудимый в ноябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым ударил его ножом, попав в область глаза, в результате потерпевший потерял зрение на один глаз", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
13:12
Названы регионы России, лидирующие по числу убийств
Отмечается, что подсудимый признал вину в совершенных преступлениях.
"Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на два года", - сообщает башкирский СК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)БлаговещенскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния