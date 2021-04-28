https://ria.ru/20210428/proisshestviya-1730388054.html

Жителя Башкирии осудили на 17 лет за убийство инвалида-колясочника

Жителя Башкирии осудили на 17 лет за убийство инвалида-колясочника

Суд в Башкирии приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя за убийство инвалида-колясочника и нападение с ножом на знакомого, который после этого... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T20:03

2021-04-28T20:03

2021-04-28T20:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

благовещенск

происшествия

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УФА, 28 апр – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя за убийство инвалида-колясочника и нападение с ножом на знакомого, который после этого ослеп на один глаз, сообщает СУСК РФ по региону.На скамье подсудимых по обвинению по статьям УК РФ "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" оказался 36-летний житель башкирского Благовещенска, сообщает ведомство.Следствие установило, что 4 марта 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 57-летним отцом своей сожительницы, который был инвалидом-колясочником, и нанес беспомощному человеку ножевые ранения в шею и голову. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте. Об убийстве правоохранители узнали только спустя 10 дней: им сообщил знакомый семьи, который лично отнес тело в сарай. Следственные органы сообщают, что о насильственной смерти отца знала и дочь, но умолчала. Стали ли очевидцы преступления фигурантами уголовного дела, не сообщается."Кроме того, подсудимый в ноябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым ударил его ножом, попав в область глаза, в результате потерпевший потерял зрение на один глаз", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.Отмечается, что подсудимый признал вину в совершенных преступлениях."Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на два года", - сообщает башкирский СК.

https://ria.ru/20210427/ubiystvo-1730152341.html

https://ria.ru/20210428/ubiystva-1730300415.html

россия

благовещенск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), благовещенск, происшествия