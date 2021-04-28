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Новикомбанк в 2020 году увеличил чистую прибыль на 25 процентов
Новикомбанк в 2020 году увеличил чистую прибыль на 25 процентов
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам 2020 года получил по МСФО чистую прибыль в размере 11,42 миллиарда рублей, что на 24,99 процента выше... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:18
2021-04-28T17:18
россия
новикомбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 апр – РИА новости . Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам 2020 года получил по МСФО чистую прибыль в размере 11,42 миллиарда рублей, что на 24,99 процента выше показателей 2019 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.По итогам 2020 года активы Новикомбанка выросли на 18,92 процента, достигнув на 1 января 2021 года 563,27 миллиардов рублей. "Драйвером роста активов стало увеличение темпов кредитования предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Так, кредитный портфель банка за указанный период продемонстрировал рост на 14,55 процента до 371,43 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе. Пресс-служба отмечает, что среди основных направлений кредитования Новикомбанка — реализация инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширения и модернизации производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Новикомбанк поддерживает полный цикл от разработки до внедрения в успешное серийное производство перспективных и прорывных решений для технологического лидерства отечественной промышленности. Расширение объема финансирования ведущих отечественных предприятий обеспечило в 2020 году рост показателя чистого процентного дохода на 14 процентов до 17,46 миллиарда рублей. Благодаря продолжающемуся расширению клиентской базы, комиссионный доход в 2020 году увеличился на 35 процентов по сравнению с 2019 годом и составил 1,55 миллиарда рублей. Размер собственных средств банка за отчетный период вырос на 34,59 процента до 52,85 миллиарда рублей. Динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего роста бизнеса Новикомбанка в качестве ключевого звена финансовой системы Госкорпорации Ростех, содействующей реализации национальных целей развития страны в рамках выполнения национальных проектов. Она напомнила, что в прошлом году было принято стратегически верное решение сохранить темпы кредитования. "Банк поддерживал предприятия реального сектора экономики, участвовал в финансировании проектов, направленных на разработку и производство медицинского оборудования, предоставлял средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. За счет эффективных бизнес-процессов Новикомбанк смог обеспечить своих партнеров бесперебойным финансированием на оптимальных условиях, предлагая лучшие ставки для промышленных предприятий", — сказала Георгиева.
https://ria.ru/20210419/proekty-1728965705.html
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россия, новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк в 2020 году увеличил чистую прибыль на 25 процентов

17:18 28.04.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд "Новикомбанка"
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 28 апр – РИА новости . Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам 2020 года получил по МСФО чистую прибыль в размере 11,42 миллиарда рублей, что на 24,99 процента выше показателей 2019 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.
По итогам 2020 года активы Новикомбанка выросли на 18,92 процента, достигнув на 1 января 2021 года 563,27 миллиардов рублей.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 16:37
Новикомбанк поддержит проекты пермских предприятий
"Драйвером роста активов стало увеличение темпов кредитования предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Так, кредитный портфель банка за указанный период продемонстрировал рост на 14,55 процента до 371,43 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба отмечает, что среди основных направлений кредитования Новикомбанка — реализация инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширения и модернизации производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Новикомбанк поддерживает полный цикл от разработки до внедрения в успешное серийное производство перспективных и прорывных решений для технологического лидерства отечественной промышленности.
Расширение объема финансирования ведущих отечественных предприятий обеспечило в 2020 году рост показателя чистого процентного дохода на 14 процентов до 17,46 миллиарда рублей.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 17:47
Новикомбанк примет участие в реализации инвестпроектов в Пермском крае
Благодаря продолжающемуся расширению клиентской базы, комиссионный доход в 2020 году увеличился на 35 процентов по сравнению с 2019 годом и составил 1,55 миллиарда рублей.
Размер собственных средств банка за отчетный период вырос на 34,59 процента до 52,85 миллиарда рублей. Динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего роста бизнеса Новикомбанка в качестве ключевого звена финансовой системы Госкорпорации Ростех, содействующей реализации национальных целей развития страны в рамках выполнения национальных проектов.
"В 2020 году Новикомбанк активно развивал и корпоративное, и розничное направления бизнеса. Отвечая на вызовы прошлого года, мы оперативно совершенствовали свои платежные сервисы и обеспечили полный доступ к услугам через каналы дистанционного банковского обслуживания. Все офисы банка работали в стандартном режиме, мы также продолжали масштабировать региональную сеть, открывая точки присутствия в крупнейших городах, где работают предприятия Корпорации Ростех". – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Она напомнила, что в прошлом году было принято стратегически верное решение сохранить темпы кредитования.
"Банк поддерживал предприятия реального сектора экономики, участвовал в финансировании проектов, направленных на разработку и производство медицинского оборудования, предоставлял средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. За счет эффективных бизнес-процессов Новикомбанк смог обеспечить своих партнеров бесперебойным финансированием на оптимальных условиях, предлагая лучшие ставки для промышленных предприятий", — сказала Георгиева.
 
РоссияНовикомбанкНовости компаний - Экономика
 
 
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