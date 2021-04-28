https://ria.ru/20210428/praymeriz-1730291884.html

На праймериз ЕР зарегистрировались более четырех тысяч кандидатов

На праймериз ЕР зарегистрировались более четырех тысяч кандидатов

Более 4 тысяч кандидатов зарегистрировались на праймериз партии "Единая Россия", из них почти половина - действующие депутаты, чаще всего заявки поступали из... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:31

2021-04-28T12:31

2021-04-28T12:31

александр карелин

единая россия

московская область (подмосковье)

краснодарский край

вологодская область

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч кандидатов зарегистрировались на праймериз партии "Единая Россия", из них почти половина - действующие депутаты, чаще всего заявки поступали из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, заявил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин"Что касается выдвижения соискателей в Государственную Думу - более 4 тысяч заявлений. Арифметика говорит, что мы приближаемся к конкурсу 10 человек на место", - сказал Карелин в ходе заседания федерального организационного комитета предварительного голосования "Единой России".Так, по его данным, чаще всего заявки поступают от кандидатов из Москвы, Московской области, Краснодарского края и Вологодской области. Среди всех зарегистрированных кандидатов 44% - действующие депутаты.Партия "Единая Россия" продляет срок регистрации для подачи документов от кандидатов на предварительное голосование до 14 мая, заявил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.Ранее срок подачи заявок заканчивался 29 апреля."Это в наших интересах сделать так, чтобы максимальное количество людей, кто сегодня разглядел эту возможность для себя, всех пригласить и дать возможность зарегистрироваться. И каждый из них приведет и выборщиков за собой. Поэтому мы посоветовались с юридическим блоком, посмотрели, предлагаю, учитывая настоятельные пожелания, продлить срок выдвижения до 14 мая", - сказал Карелин в ходе заседания федерального организационного комитета предварительного голосования "Единой России".

https://ria.ru/20210428/butina-1730274315.html

https://ria.ru/20210416/poklonskaya-1728609008.html

московская область (подмосковье)

краснодарский край

вологодская область

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александр карелин, единая россия, московская область (подмосковье), краснодарский край, вологодская область, политика