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В ГИБДД рассказали, как сдать экзамен на права в майские праздники
В ГИБДД рассказали, как сдать экзамен на права в майские праздники
В московском ГИБДД рассказали, как в майские праздники будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:01
2021-04-28T16:01
2021-04-28T19:07
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В московском ГИБДД рассказали, как в майские праздники будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения.На сайте ГУМВД России по Москве дается перечень того, какие отделения будут работать 1-3 мая и 8-10 мая с 8 часов до 20 часов и часовым перерывом на обед."В указанный период государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений будет предоставляться исключительно в части выдачи российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений при их замене или утрате (хищении)", - сообщается на сайте столичного главка МВД России.Кроме того, указан график работы ряда отделений, расположенных в МФЦ; они будут открыты 2, 3, 8 и 10 мая с 10 часов до 22 часов с часовым перерывом на обед."С 4 по 7 мая 2021 года регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут осуществлять прием граждан по обычному графику", - добавляется в сообщении. -0-
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В московском ГИБДД рассказали, как в майские праздники будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения.
На сайте ГУМВД России
по Москве
дается перечень того, какие отделения будут работать 1-3 мая и 8-10 мая с 8 часов до 20 часов и часовым перерывом на обед.
"В указанный период государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений будет предоставляться исключительно в части выдачи российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений при их замене или утрате (хищении)", - сообщается на сайте столичного главка МВД России.
Кроме того, указан график работы ряда отделений, расположенных в МФЦ; они будут открыты 2, 3, 8 и 10 мая с 10 часов до 22 часов с часовым перерывом на обед.
"С 4 по 7 мая 2021 года регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут осуществлять прием граждан по обычному графику", - добавляется в сообщении. -0-