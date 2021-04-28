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В ГИБДД рассказали, как сдать экзамен на права в майские праздники
В ГИБДД рассказали, как сдать экзамен на права в майские праздники
В московском ГИБДД рассказали, как в майские праздники будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения. РИА Новости, 28.04.2021
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В московском ГИБДД рассказали, как в майские праздники будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения.На сайте ГУМВД России по Москве дается перечень того, какие отделения будут работать 1-3 мая и 8-10 мая с 8 часов до 20 часов и часовым перерывом на обед."В указанный период государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений будет предоставляться исключительно в части выдачи российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений при их замене или утрате (хищении)", - сообщается на сайте столичного главка МВД России.Кроме того, указан график работы ряда отделений, расположенных в МФЦ; они будут открыты 2, 3, 8 и 10 мая с 10 часов до 22 часов с часовым перерывом на обед."С 4 по 7 мая 2021 года регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут осуществлять прием граждан по обычному графику", - добавляется в сообщении. -0-
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россия, гумвд, москва, общество

В ГИБДД рассказали, как сдать экзамен на права в майские праздники

16:01 28.04.2021 (обновлено: 19:07 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДевушки возле окна выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Девушки возле окна выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В московском ГИБДД рассказали, как в майские праздники будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения.
На сайте ГУМВД России по Москве дается перечень того, какие отделения будут работать 1-3 мая и 8-10 мая с 8 часов до 20 часов и часовым перерывом на обед.
ГИБДД сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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ГИБДД изменила правила сдачи экзамена на водительские права
"В указанный период государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений будет предоставляться исключительно в части выдачи российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений при их замене или утрате (хищении)", - сообщается на сайте столичного главка МВД России.
Кроме того, указан график работы ряда отделений, расположенных в МФЦ; они будут открыты 2, 3, 8 и 10 мая с 10 часов до 22 часов с часовым перерывом на обед.
"С 4 по 7 мая 2021 года регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут осуществлять прием граждан по обычному графику", - добавляется в сообщении. -0-
 
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