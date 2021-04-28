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В Москве создана спецгруппировка для борьбы с природными пожарами
В Москве создана спецгруппировка для борьбы с природными пожарами
Специальная группировка пожарных и спасателей для борьбы с возможными природными пожарами создана в столичном регионе, сообщил журналистам в среду заместитель... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:40
2021-04-28T11:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специальная группировка пожарных и спасателей для борьбы с возможными природными пожарами создана в столичном регионе, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в ближайшее время к мониторингу пожароопасной обстановки, в первую очередь, в ТиНАО приступят вертолеты Московского авиационного центра."Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера. Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", - подчеркнул Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что принят ряд превентивных мер для предотвращения природных пожаров."Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, опашка 1,5 тысячи километров вдоль населенных пунктов", - рассказал Бирюков.Он отметил, что проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина природных пожаров – неосторожное обращение с огнем. Для обеспечения пожарной безопасности устанавливаются информационные щиты, противовъездные устройства и шлагбаумы, ведется патрулирование особо охраняемых территорий.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

В Москве создана спецгруппировка для борьбы с природными пожарами

11:40 28.04.2021
 
© ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкБорьба с лесным пожаром
Борьба с лесным пожаром - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© ФБУ "Авиалесоохрана"
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специальная группировка пожарных и спасателей для борьбы с возможными природными пожарами создана в столичном регионе, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Создана общая группировка сил и средств численностью более 30 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи единиц техники", - отметил Бирюков.
По его словам, в ближайшее время к мониторингу пожароопасной обстановки, в первую очередь, в ТиНАО приступят вертолеты Московского авиационного центра.
"Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера. Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что принят ряд превентивных мер для предотвращения природных пожаров.
"Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, опашка 1,5 тысячи километров вдоль населенных пунктов", - рассказал Бирюков.
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Он отметил, что проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина природных пожаров – неосторожное обращение с огнем. Для обеспечения пожарной безопасности устанавливаются информационные щиты, противовъездные устройства и шлагбаумы, ведется патрулирование особо охраняемых территорий.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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