https://ria.ru/20210428/pozharnye-1730280853.html

В Москве создана спецгруппировка для борьбы с природными пожарами

В Москве создана спецгруппировка для борьбы с природными пожарами

Специальная группировка пожарных и спасателей для борьбы с возможными природными пожарами создана в столичном регионе, сообщил журналистам в среду заместитель... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:40

2021-04-28T11:40

2021-04-28T11:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специальная группировка пожарных и спасателей для борьбы с возможными природными пожарами создана в столичном регионе, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в ближайшее время к мониторингу пожароопасной обстановки, в первую очередь, в ТиНАО приступят вертолеты Московского авиационного центра."Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера. Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", - подчеркнул Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что принят ряд превентивных мер для предотвращения природных пожаров."Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, опашка 1,5 тысячи километров вдоль населенных пунктов", - рассказал Бирюков.Он отметил, что проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина природных пожаров – неосторожное обращение с огнем. Для обеспечения пожарной безопасности устанавливаются информационные щиты, противовъездные устройства и шлагбаумы, ведется патрулирование особо охраняемых территорий.

https://realty.ria.ru/20210428/kvartira-1730103269.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва