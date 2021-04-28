https://ria.ru/20210428/pozhar-1730377361.html

В Ростовской области загорелся склад с горючими материалами

В Ростовской области загорелся склад с горючими материалами

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Мясниковском районе Ростовской области на площади 900 квадратных метров, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:45

2021-04-28T18:45

2021-04-28T18:47

россия

мясниковский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Мясниковском районе Ростовской области на площади 900 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.По его словам, пожар произошел на хуторе Калинин. "По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит возгорание в отдельно стоящем складском помещении бытового назначения с горюче-смазочными материалами", - сказал он.В настоящее время пожар локализован на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечено 57 человек и 17 единиц техники."В 18.28 (мск - ред.) пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства, добавив, что никто не пострадал. В тушении огня были задействованы около 60 человек и 20 единиц техники.

https://realty.ria.ru/20210428/peterburg-1730299955.html

россия

мясниковский район

ростовская область

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россия, мясниковский район, ростовская область, происшествия