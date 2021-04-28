https://ria.ru/20210428/pozhar-1730268694.html

Онлайн-конференция о пожароопасной ситуации во время праздников

Онлайн-конференция о пожароопасной ситуации во время праздников

29 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Не горит там, где не поджигают!".

2021-04-28T10:54

2021-04-28T10:54

2021-04-28T11:35

анонсы

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Задать вопросУчастники: - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван СОВЕТНИКОВ;- начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай КРИВОШЕЕВ;- руководитель общественного движения "Молодежка ОНФ" Игорь КАСТЮКЕВИЧ.В этом году майские праздники продлятся 10 дней, и многие жители устремятся отдыхать на дачи и в лесные массивы. По статистике, это влечет за собой всплеск палов травы и природных пожаров. К тяжелым последствиям приводит несоблюдение запрета на выжигание сухой растительности на полях. "Авиалесоохрана" готова оказать помощь регионам в тушении лесных пожаров. Какие меры предусмотрены за самовольные поджоги сухой травы и нарушение правил пожарной безопасности в лесу? Сколько уже с начала текущего года выявлено нарушителей? Как в регионах специалисты лесных ведомств предупреждают палы сухой травы, какие профилактические мероприятия по недопущению переходов огня на лес проводят? Какие регионы России чаще подвержены рискам возникновения ранних весенних лесных пожаров по вине человека? Каков прогноз лесопожарной ситуации на майские праздники?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы