https://ria.ru/20210428/pozhar-1730238667.html

В Красноярском крае полицейские спасли из огня семью с тремя детьми

В Красноярском крае полицейские спасли из огня семью с тремя детьми

Полицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края спасли из огня семью из пяти человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T06:16

2021-04-28T06:16

2021-04-28T09:31

хорошие новости

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Полицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края спасли из огня семью из пяти человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Полицейские заметили пожар в одном из домовладений в поселке Нижний Ингаш. Стражи порядка вызвали пожарных, но заметили, что жильцы спят и не замечают опасности. Они разбили окна и помогли трем малолетним детям и их родителям покинуть дом. До приезда пожарного расчета семья находилась в патрульном автомобиле. Позже к дому прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.По предварительной версии, причиной случившегося стала неисправность электропроводки.

https://ria.ru/20210428/pozhar-1730237968.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия