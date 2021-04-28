Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210428/pozhar-1730238667.html
В Красноярском крае полицейские спасли из огня семью с тремя детьми
В Красноярском крае полицейские спасли из огня семью с тремя детьми
Полицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края спасли из огня семью из пяти человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T06:16
2021-04-28T09:31
хорошие новости
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730251024_114:0:1426:738_1920x0_80_0_0_e56d65824d76c5d6b534717d04336448.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Полицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края спасли из огня семью из пяти человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Полицейские заметили пожар в одном из домовладений в поселке Нижний Ингаш. Стражи порядка вызвали пожарных, но заметили, что жильцы спят и не замечают опасности. Они разбили окна и помогли трем малолетним детям и их родителям покинуть дом. До приезда пожарного расчета семья находилась в патрульном автомобиле. Позже к дому прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.По предварительной версии, причиной случившегося стала неисправность электропроводки.
https://ria.ru/20210428/pozhar-1730237968.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730251024_163:0:1147:738_1920x0_80_0_0_1c12052086f089b10964e53a31b2d1f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, происшествия

В Красноярском крае полицейские спасли из огня семью с тремя детьми

06:16 28.04.2021 (обновлено: 09:31 28.04.2021)
 
© Фото : ОМВД России по Нижнеингашскому районуКапитан полиции Тимофей Панцерновский и старший лейтенант полиции Андрей Перфильев спасли семью из 5 человек при пожаре в поселке Нижний Ингаш, Красноярского края
Капитан полиции Тимофей Панцерновский и старший лейтенант полиции Андрей Перфильев спасли семью из 5 человек при пожаре в поселке Нижний Ингаш, Красноярского края - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : ОМВД России по Нижнеингашскому району
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Полицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края спасли из огня семью из пяти человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашскому району, капитан полиции Тимофей Панцерновский и старший лейтенант полиции Андрей Перфильев, спасли семью из пяти человек при пожаре", - говорится в сообщении.
Полицейские заметили пожар в одном из домовладений в поселке Нижний Ингаш. Стражи порядка вызвали пожарных, но заметили, что жильцы спят и не замечают опасности. Они разбили окна и помогли трем малолетним детям и их родителям покинуть дом. До приезда пожарного расчета семья находилась в патрульном автомобиле. Позже к дому прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.
По предварительной версии, причиной случившегося стала неисправность электропроводки.
Пожар на свалке у Биробиджана - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
05:35
Спасатели третьи сутки тушат пожар на свалке у Биробиджана
 
Хорошие новостиКрасноярский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния