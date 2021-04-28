В Красноярском крае полицейские спасли из огня семью с тремя детьми
06:16 28.04.2021 (обновлено: 09:31 28.04.2021)
© Фото : ОМВД России по Нижнеингашскому районуКапитан полиции Тимофей Панцерновский и старший лейтенант полиции Андрей Перфильев спасли семью из 5 человек при пожаре в поселке Нижний Ингаш, Красноярского края
© Фото : ОМВД России по Нижнеингашскому району
КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Полицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края спасли из огня семью из пяти человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашскому району, капитан полиции Тимофей Панцерновский и старший лейтенант полиции Андрей Перфильев, спасли семью из пяти человек при пожаре", - говорится в сообщении.
Полицейские заметили пожар в одном из домовладений в поселке Нижний Ингаш. Стражи порядка вызвали пожарных, но заметили, что жильцы спят и не замечают опасности. Они разбили окна и помогли трем малолетним детям и их родителям покинуть дом. До приезда пожарного расчета семья находилась в патрульном автомобиле. Позже к дому прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.
По предварительной версии, причиной случившегося стала неисправность электропроводки.