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Спасатели третьи сутки тушат пожар на свалке у Биробиджана
Спасатели третьи сутки тушат пожар на свалке у Биробиджана
Спасатели третьи сутки тушат крупный пожар на городской свалке у Биробиджана, идет проливка, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Еврейской автономной... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T05:35
2021-04-28T05:35
2021-04-28T07:43
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Спасатели третьи сутки тушат крупный пожар на городской свалке у Биробиджана, идет проливка, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Еврейской автономной области.Во вторник сообщалось, что спасатели тушат пожар на 15 гектарах на городской свалке, расположенной в семи километрах от города. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Дорожное покрытие в районе пожара углубили, чтобы проложить магистральную линию для тушения."Тушение продолжается третьи сутки, идет проливка", - сказал собеседник агентства.По его словам, часть очагов локализованы, общая площадь пожара не увечилась.
https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html
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биробиджан, еврейская автономная область, происшествия