https://ria.ru/20210428/pozhar-1730237968.html

Спасатели третьи сутки тушат пожар на свалке у Биробиджана

Спасатели третьи сутки тушат пожар на свалке у Биробиджана

Спасатели третьи сутки тушат крупный пожар на городской свалке у Биробиджана, идет проливка, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Еврейской автономной... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T05:35

2021-04-28T05:35

2021-04-28T07:43

биробиджан

еврейская автономная область

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Спасатели третьи сутки тушат крупный пожар на городской свалке у Биробиджана, идет проливка, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Еврейской автономной области.Во вторник сообщалось, что спасатели тушат пожар на 15 гектарах на городской свалке, расположенной в семи километрах от города. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Дорожное покрытие в районе пожара углубили, чтобы проложить магистральную линию для тушения."Тушение продолжается третьи сутки, идет проливка", - сказал собеседник агентства.По его словам, часть очагов локализованы, общая площадь пожара не увечилась.

https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html

биробиджан

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биробиджан, еврейская автономная область, происшествия