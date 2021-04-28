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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210428/politsiya-1730335012.html
Полиции в Подмосковье на майские праздники станет на 25% больше
Полиции в Подмосковье на майские праздники станет на 25% больше
Количество полицейских патрулей в Московской области возрастет на четверть на время майских праздников, заявил начальник УОООП подмосковного главка МВД Андрей... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:46
2021-04-28T15:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество полицейских патрулей в Московской области возрастет на четверть на время майских праздников, заявил начальник УОООП подмосковного главка МВД Андрей Стрыгин."Ничего нового я не могу сказать, единственное, что я могу заверить, что плотность нарядов увеличена на 25%", - сообщил Стрыгин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как изменится график работы сотрудников полиции в связи с объявленными президентом дополнительными нерабочими днями 4-7 мая.Он добавил, что полиция продолжит рекомендовать жителям региона носить маски и перчатки. "Мы и сами будем стоять в масках и перчатках", - заметил Стрыгин.
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московская область (подмосковье)

Полиции в Подмосковье на майские праздники станет на 25% больше

15:46 28.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество полицейских патрулей в Московской области возрастет на четверть на время майских праздников, заявил начальник УОООП подмосковного главка МВД Андрей Стрыгин.
"Ничего нового я не могу сказать, единственное, что я могу заверить, что плотность нарядов увеличена на 25%", - сообщил Стрыгин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как изменится график работы сотрудников полиции в связи с объявленными президентом дополнительными нерабочими днями 4-7 мая.
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Он добавил, что полиция продолжит рекомендовать жителям региона носить маски и перчатки. "Мы и сами будем стоять в масках и перчатках", - заметил Стрыгин.
 
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