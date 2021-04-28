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Резиновое покрытие выложили на маршруте движения военной техники в Москве

Резиновое покрытие выложили на маршруте движения военной техники в Москве

Резиновое покрытие выложили на дорогах Москвы на маршруте движения военной техники на репетицию и парад Победы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:26

2021-04-28T12:26

2021-04-28T12:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

парад победы

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Резиновое покрытие выложили на дорогах Москвы на маршруте движения военной техники на репетицию и парад Победы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram. "Продолжаем готовить город к параду Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади. С помощью прочного резинового покрытия защитили от возможных разрушений и деформации гранитное мощение на маршруте движения военной техники на репетицию и парад Победы", - говорится в сообщении.Отмечается, что между собой прорезиненные ленты надежно скреплены металлическими пластинами. После торжественных мероприятий временное покрытие демонтируют.Ранее специалисты нанесли специальную дорожную разметку на Тверской улице и Манежной площади и дополнительно проверяют все инженерные сооружения на маршруте движения военной техники.

https://ria.ru/20210424/parad-1729763603.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парад победы, москва