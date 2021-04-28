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Резиновое покрытие выложили на маршруте движения военной техники в Москве
Резиновое покрытие выложили на маршруте движения военной техники в Москве
Резиновое покрытие выложили на дорогах Москвы на маршруте движения военной техники на репетицию и парад Победы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:26
2021-04-28T12:26
2021-04-28T12:26
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парад победы
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Резиновое покрытие выложили на дорогах Москвы на маршруте движения военной техники на репетицию и парад Победы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram. "Продолжаем готовить город к параду Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади. С помощью прочного резинового покрытия защитили от возможных разрушений и деформации гранитное мощение на маршруте движения военной техники на репетицию и парад Победы", - говорится в сообщении.Отмечается, что между собой прорезиненные ленты надежно скреплены металлическими пластинами. После торжественных мероприятий временное покрытие демонтируют.Ранее специалисты нанесли специальную дорожную разметку на Тверской улице и Манежной площади и дополнительно проверяют все инженерные сооружения на маршруте движения военной техники.
https://ria.ru/20210424/parad-1729763603.html
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парад победы, москва
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Резиновое покрытие выложили на дорогах Москвы
на маршруте движения военной техники на репетицию и парад Победы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.
"Продолжаем готовить город к параду Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади. С помощью прочного резинового покрытия защитили от возможных разрушений и деформации гранитное мощение на маршруте движения военной техники на репетицию и парад Победы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что между собой прорезиненные ленты надежно скреплены металлическими пластинами. После торжественных мероприятий временное покрытие демонтируют.
Ранее специалисты нанесли специальную дорожную разметку на Тверской улице и Манежной площади и дополнительно проверяют все инженерные сооружения на маршруте движения военной техники.