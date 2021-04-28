https://ria.ru/20210428/pogoda-1730246349.html

Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву

Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву

В Москве уже с 6 мая усилится южная тяга ветров и температура начнет резко повышаться, рассказал "Известиям" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:42

2021-04-28T08:42

2021-04-28T16:56

западная сибирь

евгений тишковец

роман вильфанд

москва

общество

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Названа дата возвращения тепла в Москву

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве уже с 6 мая усилится южная тяга ветров и температура начнет резко повышаться, рассказал "Известиям" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Однако до 6 мая тепла ждать не стоит. После этой даты в течение следующих нескольких дней воздух прогреется до 15-20 градусов, а осадков не ожидается. Погода, как отметил синоптик, будет благоприятствовать проведению воздушной части парада в День Победы.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится на юге европейской части России и на юге Западной Сибири в начале мая. При этом он посоветовал не ездить на Северо-Запад страны — там будет прохладно.

https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html

западная сибирь

москва

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2021

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западная сибирь, евгений тишковец, роман вильфанд, москва, общество