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Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву
Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву
В Москве уже с 6 мая усилится южная тяга ветров и температура начнет резко повышаться, рассказал "Известиям" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:42
2021-04-28T16:56
западная сибирь
евгений тишковец
роман вильфанд
москва
общество
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Названа дата возвращения тепла в Москву
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве уже с 6 мая усилится южная тяга ветров и температура начнет резко повышаться, рассказал "Известиям" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Однако до 6 мая тепла ждать не стоит. После этой даты в течение следующих нескольких дней воздух прогреется до 15-20 градусов, а осадков не ожидается. Погода, как отметил синоптик, будет благоприятствовать проведению воздушной части парада в День Победы.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится на юге европейской части России и на юге Западной Сибири в начале мая. При этом он посоветовал не ездить на Северо-Запад страны — там будет прохладно.
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западная сибирь, евгений тишковец, роман вильфанд, москва, общество

Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву

08:42 28.04.2021 (обновлено: 16:56 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Музеон" в Москве
Отдыхающие в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве уже с 6 мая усилится южная тяга ветров и температура начнет резко повышаться, рассказал "Известиям" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С 30 апреля по 1 мая будут идти дожди. Второго мая наступит короткая передышка, но уже в ночь на 3 мая начнутся аномальные ливни, выпадет до 20 миллиметров осадков — половина месячной нормы. Ночью будет плюс один-шесть градусов, днем плюс девять-четырнадцать. Погода явно не для шашлыка", — объяснил он.

Однако до 6 мая тепла ждать не стоит. После этой даты в течение следующих нескольких дней воздух прогреется до 15-20 градусов, а осадков не ожидается. Погода, как отметил синоптик, будет благоприятствовать проведению воздушной части парада в День Победы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится на юге европейской части России и на юге Западной Сибири в начале мая. При этом он посоветовал не ездить на Северо-Запад страны — там будет прохладно.
Дача - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Западная СибирьЕвгений ТишковецРоман ВильфандМоскваОбщество
 
 
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