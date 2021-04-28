Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/pogoda-1730242763.html
В Москве в среду ожидают дожди и до 11 градусов тепла
В Москве в среду ожидают дожди и до 11 градусов тепла
Облачная погода, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице прогреется до плюс 11... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:03
2021-04-28T08:03
елена волосюк
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594735215_0:126:2931:1775_1920x0_80_0_0_4c9e4615532fb264a50960e7e3d8670f.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице прогреется до плюс 11 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Нас ожидает облачная погода с прояснениями. Солнце, выглядывающее из-за облаков, конечно, лучше согреет воздух, чем накануне, но во второй половине дня местами могут брызнуть небольшие, короткие дожди. Температура пока останется на 4 градуса ниже нормы. В столице плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12",- сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/pogoda-1729876205.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594735215_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1185a0cb69010d980ee19541ae12410e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в среду ожидают дожди и до 11 градусов тепла

08:03 28.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве.
Курьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице прогреется до плюс 11 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Нас ожидает облачная погода с прояснениями. Солнце, выглядывающее из-за облаков, конечно, лучше согреет воздух, чем накануне, но во второй половине дня местами могут брызнуть небольшие, короткие дожди. Температура пока останется на 4 градуса ниже нормы. В столице плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12",- сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ветер западный 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 18:39
"Потепления не будет вообще…" Синоптик о погоде на майских праздниках
 
Елена ВолосюкПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния