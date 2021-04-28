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В Москве в среду ожидают дожди и до 11 градусов тепла
В Москве в среду ожидают дожди и до 11 градусов тепла
Облачная погода, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице прогреется до плюс 11... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:03
2021-04-28T08:03
2021-04-28T08:03
елена волосюк
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице прогреется до плюс 11 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Нас ожидает облачная погода с прояснениями. Солнце, выглядывающее из-за облаков, конечно, лучше согреет воздух, чем накануне, но во второй половине дня местами могут брызнуть небольшие, короткие дожди. Температура пока останется на 4 градуса ниже нормы. В столице плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12",- сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/pogoda-1729876205.html
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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество