Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На юге Европейской России в первые дни мая температура будет близка к обычным значениям, 18–20 градусов. Это норма, но не выше. Конечно же, уже веселее. Туда смело можно ехать. Комфортная нормальная погода – не жарко, но комфортно", - сказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что на юге Западной Сибири также установится теплая погода.
"Температура от 16 до 20 градусов в Омской, Томской, Новосибирской областях", - уточнил Вильфанд.
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Как отметил ученый, аномально теплая погода, на 8–10 градусов выше нормы, будет на Таймыре.
По прогнозам Гидрометцентра, в центр Европейской России в мае придет погода, соответствующая климатическим нормам.
"В первые два дня мая температура приблизится к обычным значениям. Первого мая ночная температура около пяти-шести градусов, температура будет близка к обычным значениям. Дневные температуры будут невысокими - 8-13 градусов, 2 мая такие же температуры – 10-12 градусов", - сказал Вильфанд.
Ученый уточнил, что на северо-запад европейской части России ехать не стоит, там будет прохладно. "В Мурманске не жарко, от нуля до плюс четырех", - сказал Вильфанд.
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