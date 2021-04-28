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Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
Теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T03:11
2021-04-28T03:11
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик отметил, что на юге Западной Сибири также установится теплая погода."Температура от 16 до 20 градусов в Омской, Томской, Новосибирской областях", - уточнил Вильфанд.Как отметил ученый, аномально теплая погода, на 8–10 градусов выше нормы, будет на Таймыре.По прогнозам Гидрометцентра, в центр Европейской России в мае придет погода, соответствующая климатическим нормам.Ученый уточнил, что на северо-запад европейской части России ехать не стоит, там будет прохладно. "В Мурманске не жарко, от нуля до плюс четырех", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20210419/pozhary-1728866807.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая

03:11 28.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На юге Европейской России в первые дни мая температура будет близка к обычным значениям, 18–20 градусов. Это норма, но не выше. Конечно же, уже веселее. Туда смело можно ехать. Комфортная нормальная погода – не жарко, но комфортно", - сказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что на юге Западной Сибири также установится теплая погода.
"Температура от 16 до 20 градусов в Омской, Томской, Новосибирской областях", - уточнил Вильфанд.
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Как отметил ученый, аномально теплая погода, на 8–10 градусов выше нормы, будет на Таймыре.
По прогнозам Гидрометцентра, в центр Европейской России в мае придет погода, соответствующая климатическим нормам.
"В первые два дня мая температура приблизится к обычным значениям. Первого мая ночная температура около пяти-шести градусов, температура будет близка к обычным значениям. Дневные температуры будут невысокими - 8-13 градусов, 2 мая такие же температуры – 10-12 градусов", - сказал Вильфанд.
Ученый уточнил, что на северо-запад европейской части России ехать не стоит, там будет прохладно. "В Мурманске не жарко, от нуля до плюс четырех", - сказал Вильфанд.
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