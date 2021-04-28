https://ria.ru/20210428/pogoda-1730235790.html

Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая

Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая

Теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T03:11

2021-04-28T03:11

2021-04-28T03:11

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Теплая погода с температурой до плюс 20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик отметил, что на юге Западной Сибири также установится теплая погода."Температура от 16 до 20 градусов в Омской, Томской, Новосибирской областях", - уточнил Вильфанд.Как отметил ученый, аномально теплая погода, на 8–10 градусов выше нормы, будет на Таймыре.По прогнозам Гидрометцентра, в центр Европейской России в мае придет погода, соответствующая климатическим нормам.Ученый уточнил, что на северо-запад европейской части России ехать не стоит, там будет прохладно. "В Мурманске не жарко, от нуля до плюс четырех", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210419/pozhary-1728866807.html

https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество