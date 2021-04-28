https://ria.ru/20210428/podmoskove-1730343787.html

Приборы контроля качества воздуха установят в Подмосковье

Приборы контроля качества воздуха установят в Подмосковье

Министр экологии Московской области Андрей Разин рассказал, что специальные приборы для контроля качества воздуха установят во всех городских округах региона. В РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:54

2021-04-28T16:54

2021-04-28T16:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр экологии Московской области Андрей Разин рассказал, что специальные приборы для контроля качества воздуха установят во всех городских округах региона. В настоящий момент функционируют 85 сигнальных постов и четыре передвижные лаборатории, совершающие регулярную проверку. Скоро рейдов станет в три раза больше, сообщил телеканал "360".Отмечается, что для полного контроля качества воздуха в Подмосковье здесь заработает еще около 300 станций. Также власти планируют создать службу, которая сможет в течение суток выявлять нарушителей благодаря показателям датчиков.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)