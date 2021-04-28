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Приборы контроля качества воздуха установят в Подмосковье
Приборы контроля качества воздуха установят в Подмосковье
Министр экологии Московской области Андрей Разин рассказал, что специальные приборы для контроля качества воздуха установят во всех городских округах региона. В РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:54
2021-04-28T16:54
2021-04-28T16:54
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр экологии Московской области Андрей Разин рассказал, что специальные приборы для контроля качества воздуха установят во всех городских округах региона. В настоящий момент функционируют 85 сигнальных постов и четыре передвижные лаборатории, совершающие регулярную проверку. Скоро рейдов станет в три раза больше, сообщил телеканал "360".Отмечается, что для полного контроля качества воздуха в Подмосковье здесь заработает еще около 300 станций. Также власти планируют создать службу, которая сможет в течение суток выявлять нарушителей благодаря показателям датчиков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)