https://ria.ru/20210428/perevozki-1730376180.html

Сезон регулярных водных перевозок в МО откроется 1 мая

Сезон регулярных водных перевозок в МО откроется 1 мая

Сезон перевозки пассажиров на катерах и теплоходах начнется в Московской области 1 мая. Об этом рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:38

2021-04-28T18:38

2021-04-28T18:38

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сезон перевозки пассажиров на катерах и теплоходах начнется в Московской области 1 мая. Об этом рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".Регулярные маршруты пустят в Коломне, Лыткарине и Серпухове.Он добавил, что водной навигацией в Подмосковье за сезон пользуются более 29 тысяч пассажиров.В Коломне по выходным и праздничным дням от причала Бочманово до причала Притыка будет курсировать теплоход "Москва-108". Он сможет вместить 120 человек. Время в пути – 1 час 40 минут. Этот маршрут будет работать до 26 сентября.В Лыткарине перевозить пассажиров будет катер "Стриж-7". На борт он сможет взять 10 человек. Начальная точка маршрута – причал Лыткарино, а конечная – у причала Андреевское. Прокатиться можно будет до 20 ноября.От причала Серпухов до причала Сады будет курсировать теплоход "Зуша", который рассчитан на 60 мест. Время в пути – 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов в день, кроме понедельника. Маршрут будет работать до 30 сентября.Проезд можно оплатить картой "Стрелка", а также бесконтактными и социальными картами.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гержик, московская область (подмосковье)