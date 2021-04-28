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Сезон регулярных водных перевозок в МО откроется 1 мая
Сезон регулярных водных перевозок в МО откроется 1 мая
Сезон перевозки пассажиров на катерах и теплоходах начнется в Московской области 1 мая. Об этом рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:38
2021-04-28T18:38
2021-04-28T18:38
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сезон перевозки пассажиров на катерах и теплоходах начнется в Московской области 1 мая. Об этом рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".Регулярные маршруты пустят в Коломне, Лыткарине и Серпухове.Он добавил, что водной навигацией в Подмосковье за сезон пользуются более 29 тысяч пассажиров.В Коломне по выходным и праздничным дням от причала Бочманово до причала Притыка будет курсировать теплоход "Москва-108". Он сможет вместить 120 человек. Время в пути – 1 час 40 минут. Этот маршрут будет работать до 26 сентября.В Лыткарине перевозить пассажиров будет катер "Стриж-7". На борт он сможет взять 10 человек. Начальная точка маршрута – причал Лыткарино, а конечная – у причала Андреевское. Прокатиться можно будет до 20 ноября.От причала Серпухов до причала Сады будет курсировать теплоход "Зуша", который рассчитан на 60 мест. Время в пути – 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов в день, кроме понедельника. Маршрут будет работать до 30 сентября.Проезд можно оплатить картой "Стрелка", а также бесконтактными и социальными картами.
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РИА Новости
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алексей гержик, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Сезон перевозки пассажиров на катерах и теплоходах начнется в Московской области 1 мая. Об этом рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил телеканал "360"
.
Регулярные маршруты пустят в Коломне, Лыткарине и Серпухове.
"Жители ждут открытия водной навигации. Она существенно сокращает время в пути, снижает использование автобусного и автомобильного транспорта", – отметил Алексей Гержик.
Он добавил, что водной навигацией в Подмосковье за сезон пользуются более 29 тысяч пассажиров.
В Коломне по выходным и праздничным дням от причала Бочманово до причала Притыка будет курсировать теплоход "Москва-108". Он сможет вместить 120 человек. Время в пути – 1 час 40 минут. Этот маршрут будет работать до 26 сентября.
В Лыткарине перевозить пассажиров будет катер "Стриж-7". На борт он сможет взять 10 человек. Начальная точка маршрута – причал Лыткарино, а конечная – у причала Андреевское. Прокатиться можно будет до 20 ноября.
От причала Серпухов до причала Сады будет курсировать теплоход "Зуша", который рассчитан на 60 мест. Время в пути – 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов в день, кроме понедельника. Маршрут будет работать до 30 сентября.
Проезд можно оплатить картой "Стрелка", а также бесконтактными и социальными картами.