https://ria.ru/20210428/perevorot-1730393962.html

На белорусском ТВ показали четвертого фигуранта дела о перевороте

На белорусском ТВ показали четвертого фигуранта дела о перевороте

Белорусский государственный телеканал ОНТ в фильме-расследовании "Убить президента" показал четвертого обвиняемого по уголовному делу о подготовке военного... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T21:11

2021-04-28T21:11

2021-04-28T23:42

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577164350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8345d9ce5e79521809498ace0bbb0668.jpg

МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ в фильме-расследовании "Убить президента" показал четвертого обвиняемого по уголовному делу о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко, по данным телеканала - это бывшая сотрудница фирмы юриста Юрия Зенковича Ольга Голубович."Ольга Голубович, 44 года, гражданка Беларуси, член партии (оппозиционной - ред.) БНФ, работала бухгалтером в минской фирме Зенковича "Американский юридический центр", - рассказал закадровый голос в фильме.Далее было показано, как, по информации телеканала, Голубович кладет в ячейку камеры хранения одного из автовокзалов в Минске конверт с деньгами. При этом в эфире ОНТ пояснили, что таким образом Зенкович решил организовать передачу денег через тайник для подкупа белорусских офицеров, которые якобы были готовы на мятеж.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии Зенкович. Кто являлся четвертым фигурантом дела, не сообщалось. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса Белоруссии - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/lukashenko-1729974865.html

минск

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире