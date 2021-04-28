Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/perevorot-1730393962.html
На белорусском ТВ показали четвертого фигуранта дела о перевороте
На белорусском ТВ показали четвертого фигуранта дела о перевороте
Белорусский государственный телеканал ОНТ в фильме-расследовании "Убить президента" показал четвертого обвиняемого по уголовному делу о подготовке военного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:11
2021-04-28T23:42
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577164350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8345d9ce5e79521809498ace0bbb0668.jpg
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ в фильме-расследовании "Убить президента" показал четвертого обвиняемого по уголовному делу о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко, по данным телеканала - это бывшая сотрудница фирмы юриста Юрия Зенковича Ольга Голубович."Ольга Голубович, 44 года, гражданка Беларуси, член партии (оппозиционной - ред.) БНФ, работала бухгалтером в минской фирме Зенковича "Американский юридический центр", - рассказал закадровый голос в фильме.Далее было показано, как, по информации телеканала, Голубович кладет в ячейку камеры хранения одного из автовокзалов в Минске конверт с деньгами. При этом в эфире ОНТ пояснили, что таким образом Зенкович решил организовать передачу денег через тайник для подкупа белорусских офицеров, которые якобы были готовы на мятеж.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии Зенкович. Кто являлся четвертым фигурантом дела, не сообщалось. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса Белоруссии - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/lukashenko-1729974865.html
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577164350_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_3c025b48a2880c513a82a2fa77b361a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

На белорусском ТВ показали четвертого фигуранта дела о перевороте

21:11 28.04.2021 (обновлено: 23:42 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ в фильме-расследовании "Убить президента" показал четвертого обвиняемого по уголовному делу о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко, по данным телеканала - это бывшая сотрудница фирмы юриста Юрия Зенковича Ольга Голубович.
"Ольга Голубович, 44 года, гражданка Беларуси, член партии (оппозиционной - ред.) БНФ, работала бухгалтером в минской фирме Зенковича "Американский юридический центр", - рассказал закадровый голос в фильме.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 13:26
Кремль: у спецслужб есть нужные факты по заговору против Лукашенко
Далее было показано, как, по информации телеканала, Голубович кладет в ячейку камеры хранения одного из автовокзалов в Минске конверт с деньгами. При этом в эфире ОНТ пояснили, что таким образом Зенкович решил организовать передачу денег через тайник для подкупа белорусских офицеров, которые якобы были готовы на мятеж.
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии Зенкович. Кто являлся четвертым фигурантом дела, не сообщалось. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.
Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса Белоруссии - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
 
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния