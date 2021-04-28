На белорусском ТВ показали четвертого фигуранта дела о перевороте
21:11 28.04.2021 (обновлено: 23:42 28.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ в фильме-расследовании "Убить президента" показал четвертого обвиняемого по уголовному делу о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко, по данным телеканала - это бывшая сотрудница фирмы юриста Юрия Зенковича Ольга Голубович.
"Ольга Голубович, 44 года, гражданка Беларуси, член партии (оппозиционной - ред.) БНФ, работала бухгалтером в минской фирме Зенковича "Американский юридический центр", - рассказал закадровый голос в фильме.
Далее было показано, как, по информации телеканала, Голубович кладет в ячейку камеры хранения одного из автовокзалов в Минске конверт с деньгами. При этом в эфире ОНТ пояснили, что таким образом Зенкович решил организовать передачу денег через тайник для подкупа белорусских офицеров, которые якобы были готовы на мятеж.
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии Зенкович. Кто являлся четвертым фигурантом дела, не сообщалось. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.
Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса Белоруссии - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.