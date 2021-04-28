https://ria.ru/20210428/pandemiya-1730292221.html
Мишустин заявил об окончании самой острой фазы пандемии в России
Мишустин заявил об окончании самой острой фазы пандемии в России
Россия прошла самый острый период пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями фракций Госдумы. Трансляцию вел... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:33
2021-04-28T12:33
2021-04-28T12:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия прошла самый острый период пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями фракций Госдумы. Трансляцию вел телеканал "Россия 24"."В самых сложных ситуациях, когда это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции, вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объемом задач", — сказал он.За последние сутки в России выявили 7848 случаев COVID-19 — это минимальный показатель с 26 сентября. Всего с начала пандемии с коронавирусом в стране столкнулись более 4,7 миллиона человек, свыше 4,4 миллиона выздоровели, 109 тысяч скончались.
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730286600.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество