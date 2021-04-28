Журналист Пивоваров заверил, что законно получил лицензию на оружие
15:52 28.04.2021 (обновлено: 17:20 28.04.2021)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧемпионат по прикладной стрельбе в Приморском крае
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский журналист Алексей Пивоваров сообщил, что не в курсе проверки из-за якобы подложных медицинских справок для лицензии на оружие, добавив, что получил этот документ "в полном соответствии с законом".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что журналиста начала проверять московская полиция. Официально эта информация пока не подтверждена.
"По поводу сообщений о якобы поддельной справке, которую я предоставлял для получения лицензии на оружие: с 2008 у меня есть газовый пистолет. Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом", - написал Пивоваров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что находится в командировке, но уже возвращается домой "и готов к любому взаимодействию с правоохранительными органами".
"Хочу еще раз подчеркнуть: последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трех лет назад. Почему эта тема возникла именно сейчас — я могу только догадываться", - добавил журналист.
По его словам, о проверке его не уведомляли, поэтому он не в курсе каких-либо деталей.
Пивоваров - российский журналист и телеведущий, который работал на НТВ, "Первом канале", СТС, RTVi, а в 2019 году запустил свой собственный YouTube-канал "Редакция".