https://ria.ru/20210428/oruzhie-1730336787.html

Журналист Пивоваров заверил, что законно получил лицензию на оружие

Журналист Пивоваров заверил, что законно получил лицензию на оружие

Российский журналист Алексей Пивоваров сообщил, что не в курсе проверки из-за якобы подложных медицинских справок для лицензии на оружие, добавив, что получил... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:52

2021-04-28T15:52

2021-04-28T17:20

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

telegram (приложение)

алексей пивоваров

нтв (телеканал)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156022/65/1560226567_0:222:2853:1826_1920x0_80_0_0_b6fc6bc895c7eed69971c3622658b9f4.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский журналист Алексей Пивоваров сообщил, что не в курсе проверки из-за якобы подложных медицинских справок для лицензии на оружие, добавив, что получил этот документ "в полном соответствии с законом".Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что журналиста начала проверять московская полиция. Официально эта информация пока не подтверждена."По поводу сообщений о якобы поддельной справке, которую я предоставлял для получения лицензии на оружие: с 2008 у меня есть газовый пистолет. Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом", - написал Пивоваров в своем Telegram-канале.Он отметил, что находится в командировке, но уже возвращается домой "и готов к любому взаимодействию с правоохранительными органами"."Хочу еще раз подчеркнуть: последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трех лет назад. Почему эта тема возникла именно сейчас — я могу только догадываться", - добавил журналист.По его словам, о проверке его не уведомляли, поэтому он не в курсе каких-либо деталей.Пивоваров - российский журналист и телеведущий, который работал на НТВ, "Первом канале", СТС, RTVi, а в 2019 году запустил свой собственный YouTube-канал "Редакция".

https://ria.ru/20210428/pivovarov-1730314521.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), telegram (приложение), алексей пивоваров, нтв (телеканал), общество