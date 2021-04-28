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Житель Новосибирска получил условный срок за призывы к беспорядкам
Житель Новосибирска получил условный срок за призывы к беспорядкам
Суд в Новосибирске приговорил 28-летнего местного жителя к условному сроку по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, сообщает следственное... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:37
2021-04-28T14:37
2021-04-28T14:37
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НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил 28-летнего местного жителя к условному сроку по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Собранные следственными органами СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнего местному жителю. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.По данным следствия, мужчина с 23 по 26 января разместил на своей общедоступной странице в социальной сети видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, взрывных устройств и так далее, а также к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и новосибирского главка МВД. Мужчину признали виновным по двум статьям УК РФ – о призывах к массовым беспорядкам и призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210428/chelyabinsk-1730283001.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, новосибирская область, происшествия