https://ria.ru/20210428/novosibirsk-1730317821.html

Житель Новосибирска получил условный срок за призывы к беспорядкам

Житель Новосибирска получил условный срок за призывы к беспорядкам

Суд в Новосибирске приговорил 28-летнего местного жителя к условному сроку по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, сообщает следственное... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:37

2021-04-28T14:37

2021-04-28T14:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

новосибирск

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происшествия

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НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил 28-летнего местного жителя к условному сроку по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Собранные следственными органами СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнего местному жителю. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.По данным следствия, мужчина с 23 по 26 января разместил на своей общедоступной странице в социальной сети видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, взрывных устройств и так далее, а также к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и новосибирского главка МВД. Мужчину признали виновным по двум статьям УК РФ – о призывах к массовым беспорядкам и призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210428/chelyabinsk-1730283001.html

https://ria.ru/20210423/delo-1729602248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, новосибирская область, происшествия