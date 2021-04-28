Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/novosibirsk-1730317821.html
Житель Новосибирска получил условный срок за призывы к беспорядкам
Житель Новосибирска получил условный срок за призывы к беспорядкам
Суд в Новосибирске приговорил 28-летнего местного жителя к условному сроку по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, сообщает следственное... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:37
2021-04-28T14:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил 28-летнего местного жителя к условному сроку по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Собранные следственными органами СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнего местному жителю. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.По данным следствия, мужчина с 23 по 26 января разместил на своей общедоступной странице в социальной сети видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, взрывных устройств и так далее, а также к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и новосибирского главка МВД. Мужчину признали виновным по двум статьям УК РФ – о призывах к массовым беспорядкам и призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210428/chelyabinsk-1730283001.html
https://ria.ru/20210423/delo-1729602248.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, новосибирская область, происшествия

Житель Новосибирска получил условный срок за призывы к беспорядкам

14:37 28.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил 28-летнего местного жителя к условному сроку по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Собранные следственными органами СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнего местному жителю. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 11:50
В Челябинске полиция подала иск об ущербе после несогласованных акций
По данным следствия, мужчина с 23 по 26 января разместил на своей общедоступной странице в социальной сети видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, взрывных устройств и так далее, а также к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и новосибирского главка МВД. Мужчину признали виновным по двум статьям УК РФ – о призывах к массовым беспорядкам и призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 12:09
В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния