https://ria.ru/20210428/novosibirsk-1730251155.html

В Новосибирске подросток приревновал знакомую и приковал ее к батарее

В Новосибирске подросток приревновал знакомую и приковал ее к батарее

Шестнадцатилетний подросток в Новосибирске, приревновав 17-летнюю знакомую, пристегнул ее наручниками к батарее и ушел, возбуждено уголовное дело о незаконном... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:27

2021-04-28T09:27

2021-04-28T09:27

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Новосибирске, приревновав 17-летнюю знакомую, пристегнул ее наручниками к батарее и ушел, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону."Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Дзержинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 23 апреля подросток находился со своей 17-летней знакомой в комнате общежития в Дзержинском районе Новосибирска. В это время он приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне.Устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200115/1563436653.html

https://ria.ru/20200120/1563617103.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия