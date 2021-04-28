Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/novosibirsk-1730251155.html
В Новосибирске подросток приревновал знакомую и приковал ее к батарее
В Новосибирске подросток приревновал знакомую и приковал ее к батарее
Шестнадцатилетний подросток в Новосибирске, приревновав 17-летнюю знакомую, пристегнул ее наручниками к батарее и ушел, возбуждено уголовное дело о незаконном... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:27
2021-04-28T09:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Новосибирске, приревновав 17-летнюю знакомую, пристегнул ее наручниками к батарее и ушел, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону."Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Дзержинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 23 апреля подросток находился со своей 17-летней знакомой в комнате общежития в Дзержинском районе Новосибирска. В это время он приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне.Устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200115/1563436653.html
https://ria.ru/20200120/1563617103.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске подросток приревновал знакомую и приковал ее к батарее

09:27 28.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Новосибирске, приревновав 17-летнюю знакомую, пристегнул ее наручниками к батарее и ушел, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Дзержинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Холодное оружие - РИА Новости, 1920, 15.01.2020
15 января 2020, 12:20
Мужчина на Кубани зарезал брата, приревновав его к своей подруге
По версии следствия, 23 апреля подросток находился со своей 17-летней знакомой в комнате общежития в Дзержинском районе Новосибирска. В это время он приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне.
"Подросток взял наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее, после чего закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении, тем самым незаконно удерживал последнюю в вышеуказанном помещении. В отсутствие подозреваемого, девушке удалось позвонить своей матери, которая обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители освободили потерпевшую, а подозреваемого доставили к следователю", - сообщили в СК.
Устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.01.2020
20 января 2020, 09:25
В Якутии возбудили дело на ревнивца, избившего односельчан гвоздодером
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния