В Новосибирске подросток приревновал знакомую и приковал ее к батарее
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Новосибирске, приревновав 17-летнюю знакомую, пристегнул ее наручниками к батарее и ушел, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Дзержинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 23 апреля подросток находился со своей 17-летней знакомой в комнате общежития в Дзержинском районе Новосибирска. В это время он приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне.
"Подросток взял наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее, после чего закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении, тем самым незаконно удерживал последнюю в вышеуказанном помещении. В отсутствие подозреваемого, девушке удалось позвонить своей матери, которая обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители освободили потерпевшую, а подозреваемого доставили к следователю", - сообщили в СК.
Устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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