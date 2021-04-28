https://ria.ru/20210428/navalnyy-1730279695.html

Суд оставил иски Навального без движения до 12 мая из-за ошибок

Суд оставил иски Навального без движения до 12 мая из-за ошибок

Суд предоставил срок до 12 мая для исправления недочетов по искам Алексея Навального к ИК-2 в городе Покров – у его адвоката неправильно оформлена доверенность, РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:37

2021-04-28T11:37

2021-04-28T11:37

россия

бруно лепру

ив роше

вадим кобзев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Суд предоставил срок до 12 мая для исправления недочетов по искам Алексея Навального к ИК-2 в городе Покров – у его адвоката неправильно оформлена доверенность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петушинского районного суда Владимирской области.Ранее РИА Новости в суде рассказали, что Навальный через адвоката Вадима Кобзева направил три административных исковых заявления к колонии, прося признать незаконными отказ в выдаче ему приобретенных книг, постановку его на профилактический учет как склонного к совершению побега, а также действия сотрудников колонии, которые подвергают цензуре получаемые Навальным газеты, вырезая из них некоторые статьи. Иски о невыдаче книг и цензуре газет судом были оставлены без движения, сообщил накануне агентству Кобзев."Без движения оставили до 12 мая в связи с тем, что представителем Навального не подтверждены полномочия на представление его интересов в суде. Доверенность есть, но она была подана в порядке передоверия, и от кого передоверяли - нет", - сказали в суде.В инстанции уточнили, что это касается двух исков. Позднее в картотеке дел на сайте Петушинского районного суда информация об оставлении без движения появилась по всем трем искам.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210428/navalnyy-1730254071.html

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россия, бруно лепру, ив роше, вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия