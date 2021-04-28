https://ria.ru/20210428/navalnyy-1730254071.html

Навальный примет участие в рассмотрении жалобы по делу о клевете

Навальный примет участие в рассмотрении жалобы по делу о клевете

Алексей Навальный будет по видеосвязи участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:48

2021-04-28T09:48

2021-04-28T10:07

игнат артеменко

происшествия

алексей навальный

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Алексей Навальный будет по видеосвязи участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.Рассмотрение жалобы состоится 29 апреля. Ранее мировой суд признал Навального виновным в клевете на Артеменко и назначил блогеру штраф 850 тысяч рублей.Навальный сейчас продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на боли в ноге и спине.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.При этом на заседаниях по этому делу блогер допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.По итогам процесса судья постановила направить в Следственный комитет документы с процесса – там должны определить, нет ли в словах Навального состава еще одного преступления.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210427/navalnyy-1730229623.html

https://ria.ru/20210426/zamorozka-1730068202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игнат артеменко, происшествия, алексей навальный