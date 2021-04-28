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В ВШЭ оценили эффективность сжигания мусора в России
В ВШЭ оценили эффективность сжигания мусора в России
После сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) может оставаться до 65% от этого мусора, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Целесообразность развития... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:29
2021-04-28T09:29
россия
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. После сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) может оставаться до 65% от этого мусора, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Целесообразность развития мусоросжигания в России", которое имеется в распоряжении агентства."Мусоросжигательные заводы (МСЗ) не уничтожают ТКО полностью: в процессе сжигания образуются так называемые "вторичные" отходы, в том числе I–III классов опасности, которые, по расчетам Института экологии НИУ ВШЭ, могут составлять до 65% от массы уничтожаемых ТКО (твердых коммунальных отходов)", - говорится в исследовании.Как показали расчеты Института экологии НИУ ВШЭ, при сжигании 1 тонны остатков отходов после сортировки образуется 510 килограммов шлака, 51 килограмм золы, 30 килограммов сорбента (извести, активированного угля) и 21,4 килограмма вредных примесей от очистки дымовых газов – всего 612,4 килограммов "вторичных отходов" или 61,2%. При глубокой очистке ТКО эта величина может возрасти до 65%.
https://ria.ru/20210318/musor-1601805596.html
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РИА Новости
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россия, высшая школа экономики (вшэ), общество

В ВШЭ оценили эффективность сжигания мусора в России

09:29 28.04.2021
 
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"Вывоз и утилизация мусора в Домодедово
Вывоз и утилизация мусора в Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. После сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) может оставаться до 65% от этого мусора, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Целесообразность развития мусоросжигания в России", которое имеется в распоряжении агентства.
"Мусоросжигательные заводы (МСЗ) не уничтожают ТКО полностью: в процессе сжигания образуются так называемые "вторичные" отходы, в том числе I–III классов опасности, которые, по расчетам Института экологии НИУ ВШЭ, могут составлять до 65% от массы уничтожаемых ТКО (твердых коммунальных отходов)", - говорится в исследовании.
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Как показали расчеты Института экологии НИУ ВШЭ, при сжигании 1 тонны остатков отходов после сортировки образуется 510 килограммов шлака, 51 килограмм золы, 30 килограммов сорбента (извести, активированного угля) и 21,4 килограмма вредных примесей от очистки дымовых газов – всего 612,4 килограммов "вторичных отходов" или 61,2%. При глубокой очистке ТКО эта величина может возрасти до 65%.
 
РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
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