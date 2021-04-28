https://ria.ru/20210428/musor-1730251344.html

В ВШЭ оценили эффективность сжигания мусора в России

В ВШЭ оценили эффективность сжигания мусора в России

После сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) может оставаться до 65% от этого мусора, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Целесообразность развития... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:29

2021-04-28T09:29

2021-04-28T09:29

россия

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. После сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) может оставаться до 65% от этого мусора, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Целесообразность развития мусоросжигания в России", которое имеется в распоряжении агентства."Мусоросжигательные заводы (МСЗ) не уничтожают ТКО полностью: в процессе сжигания образуются так называемые "вторичные" отходы, в том числе I–III классов опасности, которые, по расчетам Института экологии НИУ ВШЭ, могут составлять до 65% от массы уничтожаемых ТКО (твердых коммунальных отходов)", - говорится в исследовании.Как показали расчеты Института экологии НИУ ВШЭ, при сжигании 1 тонны остатков отходов после сортировки образуется 510 килограммов шлака, 51 килограмм золы, 30 килограммов сорбента (извести, активированного угля) и 21,4 килограмма вредных примесей от очистки дымовых газов – всего 612,4 килограммов "вторичных отходов" или 61,2%. При глубокой очистке ТКО эта величина может возрасти до 65%.

https://ria.ru/20210318/musor-1601805596.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, высшая школа экономики (вшэ), общество