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Телефонный мошенник показал на видео, как обманывал своих жертв
Телефонный мошенник показал на видео, как обманывал своих жертв
МВД РФ показало, как дистанционные мошенники "разводят" своих жертв, на примере подозреваемого в мошенничестве из Иркутской области: на коротком видео,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:38
2021-04-28T11:42
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МВД РФ показало, как дистанционные мошенники "разводят" своих жертв, на примере подозреваемого в мошенничестве из Иркутской области: на коротком видео, опубликованном ведомством, злоумышленник за несколько минут убеждает доверчивую девушку перевести ему несколько тысяч рублей.Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина был задержан сотрудниками угрозыска иркутского главка МВД по подозрению в мошенничестве, он смог обмануть не менее 10 жителей Иркутской области и Бурятии."Злоумышленник действовал по отработанной схеме: звонил потерпевшим и представлялся их дальним родственником или знакомым. После нескольких наводящих вопросов и обещания встретиться, он просил помочь решить возникшую трудность на заправке, для которой требовалось перевести на карту якобы сотрудника АЗС денежные средства в размере от двух до четырех тысяч рублей. Посчитав, что суммы незначительные, его собеседники расставались со своими деньгами", - рассказала Волк.По факту происшествий возбуждены уголовные дела, мужчина под подпиской о невыезде."После задержания подозреваемый, находясь в полицейском подразделении, продемонстрировал, как обманывал доверчивых граждан. Под видеозапись набрал случайный номер и детально воспроизвел собеседнице свой типичный монолог. Введенная в заблуждение девушка согласилась перечислить ему несколько тысяч рублей", - добавила Волк.На видео ведомства мужчина звонит девушке, после короткого разговора задает вопрос: "С братьями с кем давно не виделась? С двоюродными?". После девушка предполагает: "Виталя, ты, что ли?". Злоумышленник подтверждает.Дальше после короткого разговора мужчина просит его "выручить", поскольку он стоит на заправке и хочет залить масло в машину, но на заправке якобы не принимают карту одного из банков. Еще несколько реплик, и девушка соглашается перевести деньги."Уважаемые граждане и все, кто смотрит это видео, обращаюсь к вам. Не покупайтесь на это, данные просто спрашивайте нормально - фамилию, что за родственник. Чтобы не вы сами говорили, а он сам сказал, как фамилия", - после "развода" обратился к зрителям злоумышленник.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Телефонный мошенник показал на видео, как обманывал своих жертв

11:38 28.04.2021 (обновлено: 11:42 28.04.2021)
 
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МВД РФ показало, как дистанционные мошенники "разводят" своих жертв, на примере подозреваемого в мошенничестве из Иркутской области: на коротком видео, опубликованном ведомством, злоумышленник за несколько минут убеждает доверчивую девушку перевести ему несколько тысяч рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина был задержан сотрудниками угрозыска иркутского главка МВД по подозрению в мошенничестве, он смог обмануть не менее 10 жителей Иркутской области и Бурятии.
"Злоумышленник действовал по отработанной схеме: звонил потерпевшим и представлялся их дальним родственником или знакомым. После нескольких наводящих вопросов и обещания встретиться, он просил помочь решить возникшую трудность на заправке, для которой требовалось перевести на карту якобы сотрудника АЗС денежные средства в размере от двух до четырех тысяч рублей. Посчитав, что суммы незначительные, его собеседники расставались со своими деньгами", - рассказала Волк.
По факту происшествий возбуждены уголовные дела, мужчина под подпиской о невыезде.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 04:00Сказано в эфире
Опасно или нет? Зачем мошенникам ваш голос
"После задержания подозреваемый, находясь в полицейском подразделении, продемонстрировал, как обманывал доверчивых граждан. Под видеозапись набрал случайный номер и детально воспроизвел собеседнице свой типичный монолог. Введенная в заблуждение девушка согласилась перечислить ему несколько тысяч рублей", - добавила Волк.
На видео ведомства мужчина звонит девушке, после короткого разговора задает вопрос: "С братьями с кем давно не виделась? С двоюродными?". После девушка предполагает: "Виталя, ты, что ли?". Злоумышленник подтверждает.
Дальше после короткого разговора мужчина просит его "выручить", поскольку он стоит на заправке и хочет залить масло в машину, но на заправке якобы не принимают карту одного из банков. Еще несколько реплик, и девушка соглашается перевести деньги.
"Уважаемые граждане и все, кто смотрит это видео, обращаюсь к вам. Не покупайтесь на это, данные просто спрашивайте нормально - фамилию, что за родственник. Чтобы не вы сами говорили, а он сам сказал, как фамилия", - после "развода" обратился к зрителям злоумышленник.
 
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