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Наука
https://ria.ru/20210428/misis-1730166921.html
Ученые предложили новый способ изучения "скелета" живых клеток
Ученые предложили новый способ изучения "скелета" живых клеток
Новый метод микроскопии, позволяющий исследовать живые клетки в нанометровом разрешении, не нанося им урона, предложили ученые Национального Исследовательского... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:00
2021-04-28T09:00
наука
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новый метод микроскопии, позволяющий исследовать живые клетки в нанометровом разрешении, не нанося им урона, предложили ученые Национального Исследовательского Технологического Университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС"). Метод, по словам авторов, будет полезен при лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanoscale.Определенный уровень жесткости клеток крайне важен для здоровья организма – особенно это касается цитоскелета, то есть клеточного каркаса, обеспечивающего адаптацию клетки к среде. От его свойств напрямую зависит, например, качество работы сердечно-сосудистой системы. Нарушения свойств цитоскелета, по словам специалистов, приводят к раку, сердечной недостаточности и другим заболеваниям.Жесткость клеток сегодня, как правило, измеряют методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Проблема этого подхода в том, что при сканировании происходит серьезная деформация и изменение свойств живых клеток, приводящая к их гибели, что не позволяет получит данные нужной точности, объяснили ученые НИТУ "МИСиС". Специалисты университета усовершенствовали методику АСМ, совместив ее с другим методом – сканирующей ион-проводящей микроскопией. Этот подход, созданный при участии российских ученых и ранее применявшийся только для визуализации поверхностей, впервые был использован для измерения жесткости клеток. Нанопипетка, как объяснили ученые, в ходе сканирования приближается к поверхности достаточно близко, чтобы силы Ван-дер-Ваальса начинали действовать на проходящие через ее отверстие ионы, увеличивая или уменьшая их поток. Метод, по словам создателей, будет полезен для детального изучения движений клетки и клеточного деления."Развитие этого уникального подхода позволит намного лучше изучить функционирование клеточного цитоскелета, что сильно продвинет вперед исследования сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера и Паркинсона", – отметил Петр Горелкин. В исследовании также принимали участие специалисты из Великобритании и Японии. В дальнейшем ученые намерены адаптировать метод сканирующей ион-проводящей микроскопии для исследования механизмов развития нейродегенеративных заболеваний. Другое направление работ коллектива – изучение механических свойств цитоскелета различных тканей для разработки новых противораковых препаратов.
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университетская наука, навигатор абитуриента, мисис

Ученые предложили новый способ изучения "скелета" живых клеток

09:00 28.04.2021
 
© Фото : Сергей Гнусков/пресс-служба НИТУ "МИСиС"Заведующий лабораторией биофизики НИТУ "МИСиС" Александр Ерофеев
Заведующий лабораторией биофизики НИТУ МИСиС Александр Ерофеев - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Сергей Гнусков/пресс-служба НИТУ "МИСиС"
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новый метод микроскопии, позволяющий исследовать живые клетки в нанометровом разрешении, не нанося им урона, предложили ученые Национального Исследовательского Технологического Университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС"). Метод, по словам авторов, будет полезен при лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanoscale.
Определенный уровень жесткости клеток крайне важен для здоровья организма – особенно это касается цитоскелета, то есть клеточного каркаса, обеспечивающего адаптацию клетки к среде. От его свойств напрямую зависит, например, качество работы сердечно-сосудистой системы. Нарушения свойств цитоскелета, по словам специалистов, приводят к раку, сердечной недостаточности и другим заболеваниям.
Жесткость клеток сегодня, как правило, измеряют методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Проблема этого подхода в том, что при сканировании происходит серьезная деформация и изменение свойств живых клеток, приводящая к их гибели, что не позволяет получит данные нужной точности, объяснили ученые НИТУ "МИСиС".
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Специалисты университета усовершенствовали методику АСМ, совместив ее с другим методом – сканирующей ион-проводящей микроскопией. Этот подход, созданный при участии российских ученых и ранее применявшийся только для визуализации поверхностей, впервые был использован для измерения жесткости клеток.

"В основе ион-проводящей микроскопии – бесконтактное сканирование с помощью особой нанопипетки, через которую проходит поток ионов хлора. По изменению ионного тока отслеживается позиция нанопипетки. Данная методика позволяет с большой точностью "ощупать" локальную структуру клетки", – рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Биофизики НИТУ "МИСиС" Петр Горелкин.

Нанопипетка, как объяснили ученые, в ходе сканирования приближается к поверхности достаточно близко, чтобы силы Ван-дер-Ваальса начинали действовать на проходящие через ее отверстие ионы, увеличивая или уменьшая их поток. Метод, по словам создателей, будет полезен для детального изучения движений клетки и клеточного деления.
"Развитие этого уникального подхода позволит намного лучше изучить функционирование клеточного цитоскелета, что сильно продвинет вперед исследования сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера и Паркинсона", – отметил Петр Горелкин.
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В исследовании также принимали участие специалисты из Великобритании и Японии. В дальнейшем ученые намерены адаптировать метод сканирующей ион-проводящей микроскопии для исследования механизмов развития нейродегенеративных заболеваний. Другое направление работ коллектива – изучение механических свойств цитоскелета различных тканей для разработки новых противораковых препаратов.
 
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