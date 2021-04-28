https://ria.ru/20210428/mishustin-1730320701.html

Мишустин встретился с фракцией ЛДПР

Мишустин встретился с фракцией ЛДПР

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что надеется на завершение масштабной вакцинации от коронавируса в РФ в ближайшее время. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:47

2021-04-28T14:47

2021-04-28T14:47

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что надеется на завершение масштабной вакцинации от коронавируса в РФ в ближайшее время."Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию", - сказал он на встрече с фракцией ЛДПР.Мишустин проводит серию встреч с фракциями ГД перед отчетом работы правительства в парламенте.Премьер отметил, что сейчас ведется активная работа по реализации задач, озвученных президентом РФ в послании."Мы также рассчитываем на системную работу с членами фракции ЛДПР над этими мерами", - добавил он.

https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730185366.html

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2021

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, общество