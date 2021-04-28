https://ria.ru/20210428/mishustin-1730320701.html
Мишустин встретился с фракцией ЛДПР
Мишустин встретился с фракцией ЛДПР
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что надеется на завершение масштабной вакцинации от коронавируса в РФ в ближайшее время. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:47
2021-04-28T14:47
2021-04-28T14:47
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284698_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_241daad99aa81ca7495145af52a2b8c3.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что надеется на завершение масштабной вакцинации от коронавируса в РФ в ближайшее время."Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию", - сказал он на встрече с фракцией ЛДПР.Мишустин проводит серию встреч с фракциями ГД перед отчетом работы правительства в парламенте.Премьер отметил, что сейчас ведется активная работа по реализации задач, озвученных президентом РФ в послании."Мы также рассчитываем на системную работу с членами фракции ЛДПР над этими мерами", - добавил он.
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730185366.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284698_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_55a00b547f1271afe7278afad3bea627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, общество