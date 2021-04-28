https://ria.ru/20210428/medvedev-1730332884.html

Медведев заявил, что у него с Кудриным не было враждебных отношений

Медведев заявил, что у него с Кудриным не было враждебных отношений

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него никогда не было враждебных отношений с главой Счетной палаты, экс-министром финансов Алексеем... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:34

2021-04-28T15:34

2021-04-28T15:34

россия

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него никогда не было враждебных отношений с главой Счетной палаты, экс-министром финансов Алексеем Кудриным, отметив, что и сейчас высоко оценивает его профессиональные качества."У меня с Алексеем Кудриным в общем никогда не было каких-то враждебных отношений, это неправильно. В определенный период просто Алексей Леонидович сказал, что он считает какие-то действия и решения, которые тогда мною принимались как президентом страны, неверными. Ну раз он об этом сказал, естественно, я ему сказал: "ну тогда, Алексей, нам придется в этой ситуации разойтись", - отметил Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте"."Но не более того, мы после этого продолжали общаться вполне в позитивном, дружеском ключе. И я весьма высоко оцениваю его профессиональные качества", - продолжил зампред Совбеза.Он упомянул, что говорил об этом и в интервью для фильма, посвященного Кудрину и тем мерам, которые он предпринимал для противодействия экономическому кризису 2008-2009 годов. "Его роль действительно в этом смысле была выдающаяся, я и сейчас это оцениваю так", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20210428/medvedev-1730330218.html

россия

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россия, дмитрий медведев, политика