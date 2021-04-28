Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США
15:06 28.04.2021 (обновлено: 15:32 28.04.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США и стараются бежать впереди паровоза.
"Мне кажется, что наши чешские коллеги стали заложниками политики Соединенных Штатов Америки в этом российском, нашем направлении. И стараются там бежать, что называется, впереди паровоза", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
"Ну вот они взяли, выслали большое количество наших дипломатов. Они на что рассчитывали, что мы это проглотим, что ли? Я сейчас даже не говорю про повод, который тоже там, понятно, носит высосанный из пальца характер. Пусть докажут еще, что там чего-то происходило", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
Он отметил, что когда государство принимает решение о высылке дипломатов, следуют зеркальные или даже асимметричные меры.
"Вообще любые дипломатические войны ведут в тупик", - сказал он
Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.