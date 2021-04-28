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Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США
Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США и стараются бежать впереди паровоза. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:06
2021-04-28T15:32
россия
дмитрий медведев
москва
чехия
сша
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США и стараются бежать впереди паровоза."Мне кажется, что наши чешские коллеги стали заложниками политики Соединенных Штатов Америки в этом российском, нашем направлении. И стараются там бежать, что называется, впереди паровоза", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".Обвинения Чехии в адрес России в связи со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице высосаны из пальца, заявил Дмитрий Медведев."Ну вот они взяли, выслали большое количество наших дипломатов. Они на что рассчитывали, что мы это проглотим, что ли? Я сейчас даже не говорю про повод, который тоже там, понятно, носит высосанный из пальца характер. Пусть докажут еще, что там чего-то происходило", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".Он отметил, что когда государство принимает решение о высылке дипломатов, следуют зеркальные или даже асимметричные меры."Вообще любые дипломатические войны ведут в тупик", - сказал онПрага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730259545.html
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730262393.html
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россия, дмитрий медведев, москва, чехия, сша, в мире

Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США

15:06 28.04.2021 (обновлено: 15:32 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США и стараются бежать впереди паровоза.
"Мне кажется, что наши чешские коллеги стали заложниками политики Соединенных Штатов Америки в этом российском, нашем направлении. И стараются там бежать, что называется, впереди паровоза", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
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Обвинения Чехии в адрес России в связи со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице высосаны из пальца, заявил Дмитрий Медведев.
"Ну вот они взяли, выслали большое количество наших дипломатов. Они на что рассчитывали, что мы это проглотим, что ли? Я сейчас даже не говорю про повод, который тоже там, понятно, носит высосанный из пальца характер. Пусть докажут еще, что там чего-то происходило", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
Он отметил, что когда государство принимает решение о высылке дипломатов, следуют зеркальные или даже асимметричные меры.
"Вообще любые дипломатические войны ведут в тупик", - сказал он
Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
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