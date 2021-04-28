https://ria.ru/20210428/medved-1730373527.html

Не зли медведя. Французы высмеяли "маленькую войну" Байдена против России

Не зли медведя. Французы высмеяли "маленькую войну" Байдена против России

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли реакцию президентов США и Украины на учения российской армии на юге и западе страны. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:22

2021-04-28T18:22

2021-04-28T18:22

донбасс

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

франция

германия

сша

украина

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли реакцию президентов США и Украины на учения российской армии на юге и западе страны.Ранее Министерство обороны России сообщило, что задействованные в маневрах войска начали возвращаться в свои части. Однако в Вашингтоне и в Киеве посчитали заявление россиян об отводе вооруженных сил от границы "неубедительным". Президент Украины Владимир Зеленский призвал ВСУ оставаться в боевой готовности и ждать эскалации конфликта "в любое время".Французы предостерегли лидеров США и Украины от необдуманных действий против Москвы."Бедные украинцы действительно облажались, ЕС от них отмахнулся, США их не хотят, русские тоже, только НАТО им льстит и подстрекает", — отметил Arnold Mazirat."Один высокопоставленный украинский чиновник сказал журналистам, что Украина теперь управляется из посольства США в Киеве", — написал Poseidon."Зеленский убежден, что россияне его боялись. Он и впрямь клоун", — пошутил Themistoclius."Зеленский также сказал в интервью Financial Times: "Есть два варианта: мы можем изменить Минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать любой другой формат. Важно не терять времени. Скорость этого процесса важна, потому что мы теряем людей каждый день". Словом, он окончательно отказался от Минских договоренностей. Смогут ли Франция и Германия наконец оказать на него давление, чтобы он выполнял взятые Украиной обязательства?" — задается вопросом Gleux."Итак, напряженность в отношениях с Россией внезапно спала. На самом деле, создала ее не Россия, но она явно исходит откуда-то еще. Нам придется привыкнуть к тому, что жители Крыма проголосовали за то, чтобы снова стать русскими", — заметил пользователь Ja9978."Почему у нас такая короткая память? Хотя есть множество киноархивных материалов. Российская армия находится в России, но мы забываем о бандитизме, проституции, торговле людьми и коррупции там, где расположены американские военные базы: в Корее, во Вьетнаме, под флагом НАТО в Германии, Италии, Греции, Франции", — написал DANIEL LUCZAK."И все-таки один совет: не злите медведя", — отметил pokoupatel.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210428/voyna-1730341606.html

https://ria.ru/20210403/voyna-1604091073.html

донбасс

франция

германия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, франция, германия, сша, украина