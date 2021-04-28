https://ria.ru/20210428/mediki-1730337505.html

Губернатор Ямала вручил медикам благодарности за работу

Губернатор Ямала вручил медикам благодарности за работу

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил медикам благодарности за работу, сообщает в среду пресс-служба главы региона. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:54

2021-04-28T15:54

2021-04-28T15:54

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил медикам благодарности за работу, сообщает в среду пресс-служба главы региона."28 апреля в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. С профессиональным праздником сотрудников службы поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он встретился с медиками и вручил им благодарности за самоотверженную работу. На встрече обсудили вопросы привлечения специалистов, создания условий для работы бригад и оснащения службы", - говорится в сообщении.На Ямале в скорой помощи работает 970 человек. В округе четыре самостоятельных станции в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Салехарде, в остальных муниципалитетах служба располагается на базе городских и районных больниц. В этом году новая модульная подстанция открылась в Коротчаево.Теперь медики смогут оперативнее приезжать на вызовы. Раньше бригады находились в Лимбяяхе. В новое здание в ближайшие годы переедут медики в Салехарде. Оно будет построено на территории медицинского городка. Там же появятся новые взрослая и детская поликлиники, новое здание психоневрологического диспансера. Сейчас идет проектирование.В последние годы округ уделяет большое внимание техническому оснащению службы. В прошлом году приобретено 12 новых машин, среди которых пять реанимобилей и семь автомобилей повышенной проходимости. В этом году новый транспорт поступит в Салехард, Новый Уренгой, Муравленко, Надым.Фельдшер салехардской станции скорой помощи Александр Ануфриев спросил о продлении программы представления служебного жилья медикам первичного звена. Она реализуется на Ямале по поручению президента России. Участники встречи отметили, что жилищный вопрос является решающим при привлечении новых специалистов."Мы развиваем эту программу. Приняли решение выделить дополнительные 100 квартир, чтобы закрыть ту потребность, которую мы видим на сегодняшний день. Таким образом, в новое жилье переедут 416 семей медиков. Но это не окончательная цифра, она зависит от потребности в системе здравоохранения", - приводятся в сообщении слова губернатора.

https://ria.ru/20210419/kapital-1728960931.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/yamal-1602868988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество