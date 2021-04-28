https://ria.ru/20210428/lermontov-1730005391.html

Лермонтов. Провокатор жизни и любви

Лермонтов. Провокатор жизни и любви

Богатый дворянин-наследник. Гениальный поэт. Своим жизненным девизом выбрал дерзость. Он скорее играет в жизнь, чем серьезно живет в ней. Харизматичный любовник, редкий ценитель красоты природы и женщин, он издевается над жертвами своей любви. Готов бросить вызов царю, России, всему миру. Итог - творчество, полное насмешки и офицерской храбрости.

2021-04-28T14:00

2021-04-28T14:00

2021-04-28T14:14

культура

а. с. пушкин

виктор ерофеев

николай i

любовь

армия

образование - общество

подкаст "заговор классиков"

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Лермонтов. Провокатор жизни и любви Богатый дворянин-наследник. Гениально одаренный поэт. Своим жизненным девизом выбрал дерзость. Он скорее играет в жизнь, чем серьезно живет в ней. Харизматичный любовник, редкий ценитель красоты природы и женщин, он издевается над жертвами своей любви. Готов бросить вызов царю, царской семье, России, всему миру. В результате рождается демоническое творчество, полное насмешки и офицерской храбрости. audio/mpeg

Лермонтов. Провокатор жизни и любви Богатый дворянин-наследник. Гениально одаренный поэт. Своим жизненным девизом выбрал дерзость. Он скорее играет в жизнь, чем серьезно живет в ней. Харизматичный любовник, редкий ценитель красоты природы и женщин, он издевается над жертвами своей любви. Готов бросить вызов царю, царской семье, России, всему миру. В результате рождается демоническое творчество, полное насмешки и офицерской храбрости. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, культура, а. с. пушкин, виктор ерофеев, николай i, любовь, армия, образование - общество, подкаст, российская империя, михаил лермонтов, литература, история