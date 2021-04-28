https://ria.ru/20210428/lenovo-1730338168.html

Lenovo привезла в Россию планшет с большим экраном и детским режимом

Lenovo привезла в Россию планшет с большим экраном и детским режимом

Компания Lenovo объявила о выводе на российский рынок крупного планшета P11, который поддерживает специальный детский режим. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:58

2021-04-28T15:58

2021-04-28T15:58

наука

google

lenovo group

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730338136_55:0:1063:567_1920x0_80_0_0_cb4ae1d8e933f830722da50a8f25f4d8.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания Lenovo объявила о выводе на российский рынок крупного планшета P11, который поддерживает специальный детский режим.Устройство получило 11-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS. Разрешение матрицы составляет 2000 x 1200 пикселей. Сам корпус выполнен из сплава алюминия. Для планшета предлагается активный стилус Lenovo Precision Pen 2, который работает с наклоном и силой нажатия.Платформой Lenovo P11 стал не самый производительный процессор Snapdragon 662. Оперативной памяти предлагается на выбор 4 или 6 ГБ, а накопитель может быть 64 или 128 ГБ. Последний можно расширить с помощью карты памяти. Батарейка объемом 7700 мАч заряжается с помощью комплектной 20-ваттной зарядки по порту USB-С. А вот места для аудиоджека в крупном устройстве почему-то не нашлосьПланшет оснащен 13-мегапиксельный основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Tab P11 поддерживает специальный детский режим и предоставляет доступ к приложению Google Kids Space — к библиотеке игр, книг и специальных приложений для детей.В России доступны две расцветки: светло-серая и платиновая. Планшет предлагается по цене от 21 990 рублей.

https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, lenovo group, гаджеты, технологии