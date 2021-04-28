https://ria.ru/20210428/lenovo-1730338168.html
Lenovo привезла в Россию планшет с большим экраном и детским режимом
Lenovo привезла в Россию планшет с большим экраном и детским режимом
Компания Lenovo объявила о выводе на российский рынок крупного планшета P11, который поддерживает специальный детский режим. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:58
2021-04-28T15:58
2021-04-28T15:58
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания Lenovo объявила о выводе на российский рынок крупного планшета P11, который поддерживает специальный детский режим.Устройство получило 11-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS. Разрешение матрицы составляет 2000 x 1200 пикселей. Сам корпус выполнен из сплава алюминия. Для планшета предлагается активный стилус Lenovo Precision Pen 2, который работает с наклоном и силой нажатия.Платформой Lenovo P11 стал не самый производительный процессор Snapdragon 662. Оперативной памяти предлагается на выбор 4 или 6 ГБ, а накопитель может быть 64 или 128 ГБ. Последний можно расширить с помощью карты памяти. Батарейка объемом 7700 мАч заряжается с помощью комплектной 20-ваттной зарядки по порту USB-С. А вот места для аудиоджека в крупном устройстве почему-то не нашлосьПланшет оснащен 13-мегапиксельный основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Tab P11 поддерживает специальный детский режим и предоставляет доступ к приложению Google Kids Space — к библиотеке игр, книг и специальных приложений для детей.В России доступны две расцветки: светло-серая и платиновая. Планшет предлагается по цене от 21 990 рублей.
https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, lenovo group, гаджеты, технологии
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания Lenovo объявила о выводе на российский рынок крупного планшета P11, который поддерживает специальный детский режим.
Устройство получило 11-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS. Разрешение матрицы составляет 2000 x 1200 пикселей. Сам корпус выполнен из сплава алюминия. Для планшета предлагается активный стилус Lenovo Precision Pen 2, который работает с наклоном и силой нажатия.
Платформой Lenovo P11 стал не самый производительный процессор Snapdragon 662. Оперативной памяти предлагается на выбор 4 или 6 ГБ, а накопитель может быть 64 или 128 ГБ. Последний можно расширить с помощью карты памяти. Батарейка объемом 7700 мАч заряжается с помощью комплектной 20-ваттной зарядки по порту USB-С. А вот места для аудиоджека в крупном устройстве почему-то не нашлось
Планшет оснащен 13-мегапиксельный основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Tab P11 поддерживает специальный детский режим и предоставляет доступ к приложению Google
Kids Space — к библиотеке игр, книг и специальных приложений для детей.
В России
доступны две расцветки: светло-серая и платиновая. Планшет предлагается по цене от 21 990 рублей.