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Наука
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Lenovo привезла в Россию планшет с большим экраном и детским режимом
Lenovo привезла в Россию планшет с большим экраном и детским режимом
Компания Lenovo объявила о выводе на российский рынок крупного планшета P11, который поддерживает специальный детский режим. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:58
2021-04-28T15:58
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания Lenovo объявила о выводе на российский рынок крупного планшета P11, который поддерживает специальный детский режим.Устройство получило 11-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS. Разрешение матрицы составляет 2000 x 1200 пикселей. Сам корпус выполнен из сплава алюминия. Для планшета предлагается активный стилус Lenovo Precision Pen 2, который работает с наклоном и силой нажатия.Платформой Lenovo P11 стал не самый производительный процессор Snapdragon 662. Оперативной памяти предлагается на выбор 4 или 6 ГБ, а накопитель может быть 64 или 128 ГБ. Последний можно расширить с помощью карты памяти. Батарейка объемом 7700 мАч заряжается с помощью комплектной 20-ваттной зарядки по порту USB-С. А вот места для аудиоджека в крупном устройстве почему-то не нашлосьПланшет оснащен 13-мегапиксельный основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Tab P11 поддерживает специальный детский режим и предоставляет доступ к приложению Google Kids Space — к библиотеке игр, книг и специальных приложений для детей.В России доступны две расцветки: светло-серая и платиновая. Планшет предлагается по цене от 21 990 рублей.
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google, lenovo group, гаджеты, технологии

Lenovo привезла в Россию планшет с большим экраном и детским режимом

15:58 28.04.2021
 
© LenovoLenovo P11
Lenovo P11 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Lenovo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания Lenovo объявила о выводе на российский рынок крупного планшета P11, который поддерживает специальный детский режим.
Устройство получило 11-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS. Разрешение матрицы составляет 2000 x 1200 пикселей. Сам корпус выполнен из сплава алюминия. Для планшета предлагается активный стилус Lenovo Precision Pen 2, который работает с наклоном и силой нажатия.
Платформой Lenovo P11 стал не самый производительный процессор Snapdragon 662. Оперативной памяти предлагается на выбор 4 или 6 ГБ, а накопитель может быть 64 или 128 ГБ. Последний можно расширить с помощью карты памяти. Батарейка объемом 7700 мАч заряжается с помощью комплектной 20-ваттной зарядки по порту USB-С. А вот места для аудиоджека в крупном устройстве почему-то не нашлось
Планшет оснащен 13-мегапиксельный основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Tab P11 поддерживает специальный детский режим и предоставляет доступ к приложению Google Kids Space — к библиотеке игр, книг и специальных приложений для детей.
В России доступны две расцветки: светло-серая и платиновая. Планшет предлагается по цене от 21 990 рублей.
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