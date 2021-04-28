Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии
13:58 28.04.2021 (обновлено: 16:20 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда.
Ранее София заявила, что к инцидентам на заводах и военных складах могут иметь отношение шестеро россиян. Троих из них прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева.
"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой.
С убийства австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года началась Первая мировая война.
Как ранее сообщила пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Сийка Милева, за десять лет на складах и предприятиях по обезвреживанию взрывчатых веществ и производству оружия произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.
Покушение на Эмилиана Гебрева произошло в апреле 2015 года. Как утверждает болгарская прокуратура, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Чехия также возложила ответственность на Россию. После этого Прага выслала из страны десятки сотрудников российских диппредставительств. Это спровоцировало ответные действия со стороны России, что впоследствии вылилось в дипломатический скандал.
В Москве назвали обвинения Чехии "маразматическим парадом".