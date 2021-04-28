https://ria.ru/20210428/lavrov-1730311353.html

Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии

Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии

Комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что так можно дойти и до подозрений в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:58

2021-04-28T13:58

2021-04-28T16:20

франц фердинанд

сергей лавров

россия

чехия

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730342295_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_be5a25b6c74938513c923bc496cbaf53.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда.Ранее София заявила, что к инцидентам на заводах и военных складах могут иметь отношение шестеро россиян. Троих из них прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева.С убийства австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года началась Первая мировая война.Как ранее сообщила пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Сийка Милева, за десять лет на складах и предприятиях по обезвреживанию взрывчатых веществ и производству оружия произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.Покушение на Эмилиана Гебрева произошло в апреле 2015 года. Как утверждает болгарская прокуратура, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Чехия также возложила ответственность на Россию. После этого Прага выслала из страны десятки сотрудников российских диппредставительств. Это спровоцировало ответные действия со стороны России, что впоследствии вылилось в дипломатический скандал. В Москве назвали обвинения Чехии "маразматическим парадом".

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/bolgariya-1730308798.html

https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730259545.html

россия

чехия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили" – Лавров прокомментировал обвинения Болгарии "Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили" – Лавров прокомментировал обвинения Болгарии 2021-04-28T13:58 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франц фердинанд, сергей лавров, россия, чехия, болгария, в мире