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Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии
Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии
Комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что так можно дойти и до подозрений в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:58
2021-04-28T16:20
франц фердинанд
сергей лавров
россия
чехия
болгария
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда.Ранее София заявила, что к инцидентам на заводах и военных складах могут иметь отношение шестеро россиян. Троих из них прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева.С убийства австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года началась Первая мировая война.Как ранее сообщила пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Сийка Милева, за десять лет на складах и предприятиях по обезвреживанию взрывчатых веществ и производству оружия произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.Покушение на Эмилиана Гебрева произошло в апреле 2015 года. Как утверждает болгарская прокуратура, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Чехия также возложила ответственность на Россию. После этого Прага выслала из страны десятки сотрудников российских диппредставительств. Это спровоцировало ответные действия со стороны России, что впоследствии вылилось в дипломатический скандал. В Москве назвали обвинения Чехии "маразматическим парадом".
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/bolgariya-1730308798.html
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353
60
"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили" – Лавров прокомментировал обвинения Болгарии
"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили" – Лавров прокомментировал обвинения Болгарии
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франц фердинанд, сергей лавров, россия, чехия, болгария, в мире

Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии

13:58 28.04.2021 (обновлено: 16:20 28.04.2021)
 
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда.
Ранее София заявила, что к инцидентам на заводах и военных складах могут иметь отношение шестеро россиян. Троих из них прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой.

С убийства австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года началась Первая мировая война.
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Вчера, 13:48
В Болгарии шестерых россиян заподозрили во взрывах на складах
Как ранее сообщила пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Сийка Милева, за десять лет на складах и предприятиях по обезвреживанию взрывчатых веществ и производству оружия произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.
Покушение на Эмилиана Гебрева произошло в апреле 2015 года. Как утверждает болгарская прокуратура, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Чехия также возложила ответственность на Россию. После этого Прага выслала из страны десятки сотрудников российских диппредставительств. Это спровоцировало ответные действия со стороны России, что впоследствии вылилось в дипломатический скандал.
В Москве назвали обвинения Чехии "маразматическим парадом".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 10:19
Лавров назвал условие восстановления отношений с Чехией
 
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