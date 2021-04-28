https://ria.ru/20210428/lavrov-1730268173.html

Лавров рассказал о возвращении к спорту

Лавров рассказал о возвращении к спорту

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что вернулся к занятиям спортом. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:53

2021-04-28T10:53

2021-04-28T10:53

россия

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что вернулся к занятиям спортом.Отвечая в интервью РИА Новости на соответствующий вопрос, он сказал: "Вернулся, да"."Я скучал-то там (год назад глава МИД РФ в интервью РИА Новости в разгар пандемии сказал, что скучает по спорту) пару недель, у нас был перерыв", - добавил он.По словам министра, "сначала затаились, а потом, когда уже поняли, какие меры предосторожности можно принимать, возобновили и каждое воскресенье".На вопрос "играете?" Лавров ответил утвердительно.Министр играет в футбол и является болельщиком "Спартака".Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://rsport.ria.ru/20200417/1570171732.html

россия

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2021

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россия, сергей лавров, общество