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Лавров рассказал о возвращении к спорту
Лавров рассказал о возвращении к спорту
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что вернулся к занятиям спортом. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:53
2021-04-28T10:53
2021-04-28T10:53
россия
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что вернулся к занятиям спортом.Отвечая в интервью РИА Новости на соответствующий вопрос, он сказал: "Вернулся, да"."Я скучал-то там (год назад глава МИД РФ в интервью РИА Новости в разгар пандемии сказал, что скучает по спорту) пару недель, у нас был перерыв", - добавил он.По словам министра, "сначала затаились, а потом, когда уже поняли, какие меры предосторожности можно принимать, возобновили и каждое воскресенье".На вопрос "играете?" Лавров ответил утвердительно.Министр играет в футбол и является болельщиком "Спартака".Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
https://rsport.ria.ru/20200417/1570171732.html
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россия, сергей лавров, общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
рассказал, что вернулся к занятиям спортом.
Отвечая в интервью РИА Новости на соответствующий вопрос, он сказал: "Вернулся, да".
"Я скучал-то там (год назад глава МИД РФ в интервью РИА Новости в разгар пандемии сказал, что скучает по спорту) пару недель, у нас был перерыв", - добавил он.
По словам министра, "сначала затаились, а потом, когда уже поняли, какие меры предосторожности можно принимать, возобновили и каждое воскресенье".
На вопрос "играете?" Лавров ответил утвердительно.
Министр играет в футбол и является болельщиком "Спартака".