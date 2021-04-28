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Лавров рассказал о возвращении к спорту
Лавров рассказал о возвращении к спорту
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что вернулся к занятиям спортом. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:53
2021-04-28T10:53
россия
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что вернулся к занятиям спортом.Отвечая в интервью РИА Новости на соответствующий вопрос, он сказал: "Вернулся, да"."Я скучал-то там (год назад глава МИД РФ в интервью РИА Новости в разгар пандемии сказал, что скучает по спорту) пару недель, у нас был перерыв", - добавил он.По словам министра, "сначала затаились, а потом, когда уже поняли, какие меры предосторожности можно принимать, возобновили и каждое воскресенье".На вопрос "играете?" Лавров ответил утвердительно.Министр играет в футбол и является болельщиком "Спартака".Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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россия, сергей лавров, общество

Лавров рассказал о возвращении к спорту

10:53 28.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что вернулся к занятиям спортом.
Отвечая в интервью РИА Новости на соответствующий вопрос, он сказал: "Вернулся, да".
Член попечительского совета Народной Футбольной Лиги министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.04.2020
17 апреля 2020, 10:58
Лавров рассказал, о чем скучает в период пандемии коронавируса
"Я скучал-то там (год назад глава МИД РФ в интервью РИА Новости в разгар пандемии сказал, что скучает по спорту) пару недель, у нас был перерыв", - добавил он.
По словам министра, "сначала затаились, а потом, когда уже поняли, какие меры предосторожности можно принимать, возобновили и каждое воскресенье".
На вопрос "играете?" Лавров ответил утвердительно.
Министр играет в футбол и является болельщиком "Спартака".
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
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