https://ria.ru/20210428/lavrov-1730262025.html

Лавров оценил комментарии о завершении военных учений в России

Лавров оценил комментарии о завершении военных учений в России

Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:29

2021-04-28T10:29

2021-04-28T10:59

россия

сергей лавров

дмитрий песков

сергей шойгу

сша

в мире

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вы помните, какие крики стояли, что Россия выдвигает войска к границе Украины… А потом, когда учения закончились и мы объявили об этом, оттуда стали раздаваться такие злорадные возгласы, с западной стороны - вот, Россия была вынуждена пойти на попятную, Россия отступила. Это, знаете, есть такое выражение - самосбывающееся пророчество, это о другом, это - wishful thinking, выдавать желаемое за действительное", - сказал министр.По его словам, "из той же оперы" ситуация с заявлениями о нежелании звать Россию в "семерку", куда Москва, подчеркнул он, не намерена возвращаться."Но тем не менее, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, конечно же, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях. Это печально", - подчеркнул министр.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210428/spisok-1730255733.html

https://ria.ru/20210427/ucheniya-1730103116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, дмитрий песков, сергей шойгу, сша, в мире