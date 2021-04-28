Лавров оценил комментарии о завершении военных учений в России
10:29 28.04.2021 (обновлено: 10:59 28.04.2021)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Курейши в Исламабаде
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вы помните, какие крики стояли, что Россия выдвигает войска к границе Украины… А потом, когда учения закончились и мы объявили об этом, оттуда стали раздаваться такие злорадные возгласы, с западной стороны - вот, Россия была вынуждена пойти на попятную, Россия отступила. Это, знаете, есть такое выражение - самосбывающееся пророчество, это о другом, это - wishful thinking, выдавать желаемое за действительное", - сказал министр.
По его словам, "из той же оперы" ситуация с заявлениями о нежелании звать Россию в "семерку", куда Москва, подчеркнул он, не намерена возвращаться.
"Но тем не менее, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, конечно же, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях. Это печально", - подчеркнул министр.
27 апреля, 11:11Шойгу прокомментировал учения НАТО в Европе
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.