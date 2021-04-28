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Лавров оценил слова главы МИД Германии об отношениях с Россией
Лавров оценил слова главы МИД Германии об отношениях с Россией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса об отношениях с Россией заявлением ответственного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:27
2021-04-28T10:55
россия
хайко маас
сергей лавров
мид германии
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в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса об отношениях с Россией заявлением ответственного политика.Ранее Маас предостерег от конфронтационного курса в отношении России, заявив, что "присоединяться к конфронтационной шумихе" не в интересах ФРГ, которая хочет вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения."Я прочитал заявление Хайко Мааса, министра иностранных дел ФРГ. Я считаю, что это заявление ответственного политика. Не всегда МИД Германии занимал такую взвешенную позицию, дальновидную позицию. Очень часто было множество заявлений, просто огульно поддерживавших несправедливость...Но то, что Хайко Маас сказал на днях, я считаю, это ответственное политическое заявление, которое не приглаживает разногласия, не сглаживает эти разногласия, но подчеркивает необходимость нам все-таки вести диалог и искать какие-то общие договоренности, раз мы вместе живем", - сказал Лавров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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россия, хайко маас, сергей лавров, мид германии, германия, в мире

Лавров оценил слова главы МИД Германии об отношениях с Россией

10:27 28.04.2021 (обновлено: 10:55 28.04.2021)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса об отношениях с Россией заявлением ответственного политика.
Ранее Маас предостерег от конфронтационного курса в отношении России, заявив, что "присоединяться к конфронтационной шумихе" не в интересах ФРГ, которая хочет вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения.
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"Я прочитал заявление Хайко Мааса, министра иностранных дел ФРГ. Я считаю, что это заявление ответственного политика. Не всегда МИД Германии занимал такую взвешенную позицию, дальновидную позицию. Очень часто было множество заявлений, просто огульно поддерживавших несправедливость...Но то, что Хайко Маас сказал на днях, я считаю, это ответственное политическое заявление, которое не приглаживает разногласия, не сглаживает эти разногласия, но подчеркивает необходимость нам все-таки вести диалог и искать какие-то общие договоренности, раз мы вместе живем", - сказал Лавров.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
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