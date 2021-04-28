Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730260790.html
Россия готова обсуждать с Киевом нормализацию отношений, заявил Лавров
Россия готова обсуждать с Киевом нормализацию отношений, заявил Лавров
Россия готова обсуждать с руководством Украины нормализацию двусторонних отношений, но не урегулирование в Донбассе, об этом нужно говорить с... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:23
2021-04-28T10:23
дмитрий кулеба
луганская народная республика
донецкая народная республика
сергей лавров
мид украины
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603957812_273:0:3297:1701_1920x0_80_0_0_8e504d99877a008e02ea11b6ce7b3c11.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия готова обсуждать с руководством Украины нормализацию двусторонних отношений, но не урегулирование в Донбассе, об этом нужно говорить с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Если же наши коллеги, включая президента (Украины Владимира) Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы", - сказал Лавров.Он отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и президент Зеленский запрашивают разговоры на тему урегулирования в Донбассе, что в Москве видится как стремление "переиграть минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта"."На что мы говорили: "Дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках минских договоренностей, надо обсуждать с Донецком и с Луганском". Там прямо и записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском",- сказал российский министр."А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным - это не к нам. И президент на встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко (президент Белоруссии - ред.) на днях в Кремле очень четко сказал, что если они про это хотят разговаривать, то адресат должен быть иной", - подчеркнул Лавров."Я слышал, что Зеленский сказал, что он поручил (Андрею) Ермаку, главе своего офиса, договариваться о сроках, месте и городе, и что место неважно, потому что каждый день промедления означает, что гибнут люди", - сказал глава российской дипломатии.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210428/ukraina-1730259334.html
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730258146.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603957812_592:0:3297:2029_1920x0_80_0_0_b23c516a823ba0892236c07669ce33a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, мид украины, белоруссия, в мире

Россия готова обсуждать с Киевом нормализацию отношений, заявил Лавров

10:23 28.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия готова обсуждать с руководством Украины нормализацию двусторонних отношений, но не урегулирование в Донбассе, об этом нужно говорить с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если же наши коллеги, включая президента (Украины Владимира) Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 10:18
Лавров призвал Украину не рассчитывать на военную помощь США
Он отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и президент Зеленский запрашивают разговоры на тему урегулирования в Донбассе, что в Москве видится как стремление "переиграть минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта".
"На что мы говорили: "Дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках минских договоренностей, надо обсуждать с Донецком и с Луганском". Там прямо и записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском",- сказал российский министр.
"А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным - это не к нам. И президент на встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко (президент Белоруссии - ред.) на днях в Кремле очень четко сказал, что если они про это хотят разговаривать, то адресат должен быть иной", - подчеркнул Лавров.
"Я слышал, что Зеленский сказал, что он поручил (Андрею) Ермаку, главе своего офиса, договариваться о сроках, месте и городе, и что место неважно, потому что каждый день промедления означает, что гибнут люди", - сказал глава российской дипломатии.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 10:12
Лавров назвал позицию Киева по прекращению огня в Донбассе стыдной
 
Дмитрий КулебаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровМИД УкраиныБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния