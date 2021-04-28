https://ria.ru/20210428/lavrov-1730260790.html

Россия готова обсуждать с Киевом нормализацию отношений, заявил Лавров

Россия готова обсуждать с Киевом нормализацию отношений, заявил Лавров

Россия готова обсуждать с руководством Украины нормализацию двусторонних отношений, но не урегулирование в Донбассе, об этом нужно говорить с... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:23

2021-04-28T10:23

2021-04-28T10:23

дмитрий кулеба

луганская народная республика

донецкая народная республика

сергей лавров

мид украины

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия готова обсуждать с руководством Украины нормализацию двусторонних отношений, но не урегулирование в Донбассе, об этом нужно говорить с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Если же наши коллеги, включая президента (Украины Владимира) Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы", - сказал Лавров.Он отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и президент Зеленский запрашивают разговоры на тему урегулирования в Донбассе, что в Москве видится как стремление "переиграть минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта"."На что мы говорили: "Дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках минских договоренностей, надо обсуждать с Донецком и с Луганском". Там прямо и записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском",- сказал российский министр."А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным - это не к нам. И президент на встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко (президент Белоруссии - ред.) на днях в Кремле очень четко сказал, что если они про это хотят разговаривать, то адресат должен быть иной", - подчеркнул Лавров."Я слышал, что Зеленский сказал, что он поручил (Андрею) Ермаку, главе своего офиса, договариваться о сроках, месте и городе, и что место неважно, потому что каждый день промедления означает, что гибнут люди", - сказал глава российской дипломатии.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210428/ukraina-1730259334.html

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730258146.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

белоруссия

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дмитрий кулеба, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, мид украины, белоруссия, в мире