https://ria.ru/20210428/lavrov-1730256398.html

Лавров заявил о страховке в случае дискриминации в сфере платежных систем

Лавров заявил о страховке в случае дискриминации в сфере платежных систем

В России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:05

2021-04-28T10:05

2021-04-28T11:02

россия

александр панкин

swift

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости."Я еще раз хочу подчеркнуть, мы не уходим в изоляцию, мы не уходим в автаркию. Мы хотим быть частью международного сообщества, но частью сообщества, где справедливость и демократичность", - сказал министр, комментируя тему возможной альтернативы международной платёжной системы SWIFT.По его словам, у Запада "как-то энтузиазм пропадает", когда речь идёт о демократии не только во внутриполитических процессах, но и на международной арене. "Россия и Китай всего только и хотят, что сохранить принципы Устава ООН, в соответствии с которым все равны и все должны договариваться. Поэтому иметь страховочную сетку нужно в смысле платежных систем и передачи финансовых сообщений. Она у нас создана, надеюсь, что она будет укрепляться и будет гарантировать, что если вдруг вопреки нашему желанию со всеми сотрудничать, нас будут дискриминировать и будут злоупотреблять нынешним положением Запада в международной экономической и международной валютно-финансовой системе, то в этой ситуации мы не имеем права от кого-то зависеть", - отметил Лавров."Ну и уже конкретно о SWIFT, у нас Центральный банк какое-то время назад внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью, и, я думаю, это необходимо всячески поддерживать, укреплять, чтобы мы ни от кого не зависели", - отметил он.По его словам, о необходимости перестраховаться на случай отключения Российской Федерации от платежной системы SWIFT говорят давно, тогда как США "все больше и больше злоупотребляли ролью доллара в международной валютной системе, использовали зависимость от долларовых расчетов тех стран, которые им неугодны, для того, чтобы ограничивать их конкурентные возможности", в том числе в отношении Китая и других стран."И сейчас и Китай, и Россия, и Турция, и многие другие ищут возможности ослабить свою зависимость от доллара, переходя либо в альтернативные валюты, а еще лучше - осуществляя расчеты в национальных валютах. И ответственные финансовые власти, в том числе и в нашей стране, конечно же, думают о том, как не допустить какого-либо ущерба для нашей экономики, для нашей финансовой системы, если какие-то горячие головы все-таки решат отключить Россию от SWIFT", - добавил министр.Лавров напомнил, что в России уже не первый год действует национальная система платежных карт, в рамках которой функционирует карта "Мир". "Карта "Мир" развивает связи со своими коллегами, с компаниями, которые аналогичные карты выпускают в Китае, в Японии. Развиваются связи, кстати сказать, с картой Maestro, которая является международно-созданной платежной картой", - сказал он.В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210428/swift-1730248113.html

https://ria.ru/20210414/platezhi-1728226684.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/evroparlament-1730044861.html

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россия, александр панкин, swift, сергей лавров, оон, сша, экономика