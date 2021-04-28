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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210428/kurs-1730313805.html
Официальный курс евро на четверг снизился на четыре копейки
Официальный курс евро на четверг снизился на четыре копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,77 копейки - до 90,4289 рубля, курс доллара - на 1,88 копейки, до 74,939 рубля,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:14
2021-04-28T14:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,77 копейки - до 90,4289 рубля, курс доллара - на 1,88 копейки, до 74,939 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 2,73 копейки, составив 81,9095 рубля.
https://ria.ru/20210427/rubl-1730225529.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на четыре копейки

14:14 28.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,77 копейки - до 90,4289 рубля, курс доллара - на 1,88 копейки, до 74,939 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 2,73 копейки, составив 81,9095 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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