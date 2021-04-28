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Краснодарский край
https://ria.ru/20210428/kuban-1730373992.html
Кубанские депутаты попросили пересмотреть тарифы за отопление
Кубанские депутаты попросили пересмотреть тарифы за отопление
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края попросили федеральное правительство пересмотреть на Кубани размер платы за отопление в апреле и октябре,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:24
2021-04-28T20:33
краснодарский край
россия
жкх
марат хуснуллин
общество
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края попросили федеральное правительство пересмотреть на Кубани размер платы за отопление в апреле и октябре, сообщает пресс-служба заксобрания.Отмечается, что вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги парламентарии края обсудили на сессии заксобрания в среду."Было принято обращение депутатского корпуса Кубани к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой внести изменения в федеральное законодательство в части расчета оплаты за отопление", - говорится в сообщении.На сегодняшний день утвержденные нормативы потребления тепла во всех муниципалитетах Краснодарского края за исключением Сочи определены, исходя из продолжительности отопительного периода, равного семи календарным месяцам. Таким образом, плата за отопление распределена на этот срок – с 1 октября по 30 апреля."Но, как показывает практика, фактически необходимость запускать котельные для обогрева домов жителей края возникает только в конце октября и отпадает уже в первых числах апреля. Однако при этом начисление платы за отопление производится за полные месяцы, что, в свою очередь, вызывает недовольство людей. Вместе с тем перерасчет платы за данную коммунальную услугу в зависимости от количества дней отопительного сезона действующим законодательством не предусмотрены", - пояснили в заксобрании.По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, принятый документ актуален, так как обращения жителей края по поводу расчетов за отопление поступают в законодательное собрание региона регулярно. "На наш взгляд, возможность считать неполные месяцы начала и окончания отопительного периода за один полный месяц имеется. Такое решение, думаю, было бы встречено кубанцами весьма положительно", - заключил он.
https://ria.ru/20210414/kray-1728273339.html
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россия, жкх, марат хуснуллин, общество

Кубанские депутаты попросили пересмотреть тарифы за отопление

18:24 28.04.2021 (обновлено: 20:33 28.04.2021)
 
© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления
Система отопления - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Fotolia / Özgür Güvenç
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края попросили федеральное правительство пересмотреть на Кубани размер платы за отопление в апреле и октябре, сообщает пресс-служба заксобрания.
Отмечается, что вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги парламентарии края обсудили на сессии заксобрания в среду.
"Было принято обращение депутатского корпуса Кубани к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой внести изменения в федеральное законодательство в части расчета оплаты за отопление", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день утвержденные нормативы потребления тепла во всех муниципалитетах Краснодарского края за исключением Сочи определены, исходя из продолжительности отопительного периода, равного семи календарным месяцам. Таким образом, плата за отопление распределена на этот срок – с 1 октября по 30 апреля.
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"Но, как показывает практика, фактически необходимость запускать котельные для обогрева домов жителей края возникает только в конце октября и отпадает уже в первых числах апреля. Однако при этом начисление платы за отопление производится за полные месяцы, что, в свою очередь, вызывает недовольство людей. Вместе с тем перерасчет платы за данную коммунальную услугу в зависимости от количества дней отопительного сезона действующим законодательством не предусмотрены", - пояснили в заксобрании.
По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, принятый документ актуален, так как обращения жителей края по поводу расчетов за отопление поступают в законодательное собрание региона регулярно. "На наш взгляд, возможность считать неполные месяцы начала и окончания отопительного периода за один полный месяц имеется. Такое решение, думаю, было бы встречено кубанцами весьма положительно", - заключил он.
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